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قطر تدين استهدف الحوثيين مطار أبوظبي الدولي

أكدت أنه عمل إرهابي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وعدّت وزارة الخارجية في بيان اليوم استهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية عملاً إرهابياً ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية.

وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، كما عبّرت عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل، ولدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبًا بالأمان والاستقرار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قطر تدين استهدف الحوثيين مطار أبوظبي الدولي
سبق

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وعدّت وزارة الخارجية في بيان اليوم استهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية عملاً إرهابياً ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية.

وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، كما عبّرت عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل، ولدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبًا بالأمان والاستقرار.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
07:12 PM

قطر تدين استهدف الحوثيين مطار أبوظبي الدولي

أكدت أنه عمل إرهابي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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2,575

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وعدّت وزارة الخارجية في بيان اليوم استهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية عملاً إرهابياً ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية.

وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، كما عبّرت عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل، ولدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبًا بالأمان والاستقرار.

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