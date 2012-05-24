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أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

لا علاقة له بـ"كورونا".. ولم يرصد في المملكة

لم يلبث العالم أن يهنأ بعودة الحياة إلى شبه طبيعتها بعد حتى بدأ مرض الفطر (العفن) الأسود في التفشي في الهند مثيرًا للذعر، وجالبًا للشائعات والمخاوف من أن يصير جائحة ويتفشى في دول العالم، خصوصًا مع ربط بعضهم له بالإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ما هو الفطر الأسود؟

يُعد مرض الفطر أو العفن الأسود من حالات العدوى شديدة الندرة، ويصيب المرء نتيجة للتعرض لعفن يوجد عادة في التربة والسماد الطبيعي، والنباتات الفواكه، والخضراوات المتحللة.

يؤثر المرض على الجيوب الأنفية، والمخ، والرئتين، ويمكن أن يهدد حياة المصابين بالسكري، أو المصابين بنقص المناعة الشديد مثل: مرضى السرطان، أو المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز".

ما علاقته بـ"كورونا"؟

استشرى المرض في الفترة الأخيرة في الهند، حيث أعلنت السلطات تجاوز عدد حالات الإصابة 8800 حالة، وارتبط بشكل ما بالمصابين والمتعافين من فيروس كورونا، حيث رصدت السلطات الصحية تفشيه بينهم، ولكن بحسب المختصين والخبراء فإن المرض يصيب من يعانون بسبب أمراض فقدان ونقص المناعة، والسكري.

ويعتقد الأطباء في الهند أن هناك رابطًا بين انتشار "الفطر الأسود" وبين استخدام مركبات الستيرويد في علاج حالات الإصابة الشديدة والحرجة بـ(كوفيد- 19)، فهذه المركبات المنشطة التي تعد علاجًا فعالاً و"رخيصًا" يخفف الالتهاب الرئوي في حالات حرجة من الإصابة بكورونا، تضعف المناعة وتزيد نسبة السكر في الدم. ويعتقد أن انخفاض المناعة الناتج عن استخدام هذه المركبات يجعل المتلقين للعلاج أكثر عرضة للإصابة بالفطر الأسود، بحسب ما نقلته شبكة "BBC" البريطانية.

ما حقيقة الشائعات حوله؟

مع تفشي المرض في الهند، فقد كثرت الأقاويل والشائعات حوله، ويطمئن الخبراء من أصابهم الذعر من تحول المرض إلى وباء يجتاح العالم بأسره، بأن معدل انتشار المرض لا يشير إلى إمكانية تحوله إلى وباء أو جائحة لا قدر الله.

كما تصل نسبة الشفاء إلى نحو 50 % من المرض، وليس كما أشاع بعضهم بأنه يقتل كل من يُصاب به، وأنه لا شفاء منه على الإطلاق، كما أن هناك علاجات للمرض عن طريق الحقن الوريدي المضاد للفطريات.

ولا يلجأ الأطباء إلى التدخل الجراحي واستئصال العين، أو الأنف، أو الفك الأعلى من المريض بالعفن الأسود إلا في الحالات المتأخرة جدًا من المرض؛ وذلك منعًا لوصول العفن إلى الدماغ.

هل هناك حالات في السعودية؟

تلك المخاوف العالمية، وصلت بطبيعة الحال إلى المملكة، وتناقلها المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالذعر، وتناثرت الشائعات، ولكن وزارة الصحة طمأنت المواطنين عبر المتحدث الرسمي الدكتور محمد العبد العالي، الذي أكد أن المملكة لم ترصد أي إصابات بالمرض بين المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة.

وأشار "العبد العالي" إلى عدم الارتباط بين الفطر الأسود وفيروس كورونا، كما شدد على عدم رصد أي حالات للفطر الأسود بين المصابين داخل المملكة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مؤتمر مستجدات كورونا، إن بعضهم يعتقد أن الفطر الأسود هو سلالة أو نوع أو يرتبط بفيروس كورونا وهذا غير صحيح. فهو ليس فيروسًا، وإنما هو فطر موجود في البيئة والطبيعة والتربة ولا يعد مسببًا لمرض بشكل مباشر، أو ينتقل بشكل مباشر إلا في حالة العدوى الانتهازية.

وقال إن العدوى الانتهازية هي أن يكون الشخص مصابًا بمرض مزمن ومضاعفات متأخرة تسبب له اضطرابًا وخللاً في مناعة الجسم بشكل كبير في مراحل متأخرة وتصيبه بمرض إضافي فوق المرض الأساس الموجود لديه وتتدهور الحالة الصحية بسبب ذلك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح
سبق

لم يلبث العالم أن يهنأ بعودة الحياة إلى شبه طبيعتها بعد حتى بدأ مرض الفطر (العفن) الأسود في التفشي في الهند مثيرًا للذعر، وجالبًا للشائعات والمخاوف من أن يصير جائحة ويتفشى في دول العالم، خصوصًا مع ربط بعضهم له بالإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ما هو الفطر الأسود؟

يُعد مرض الفطر أو العفن الأسود من حالات العدوى شديدة الندرة، ويصيب المرء نتيجة للتعرض لعفن يوجد عادة في التربة والسماد الطبيعي، والنباتات الفواكه، والخضراوات المتحللة.

يؤثر المرض على الجيوب الأنفية، والمخ، والرئتين، ويمكن أن يهدد حياة المصابين بالسكري، أو المصابين بنقص المناعة الشديد مثل: مرضى السرطان، أو المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز".

ما علاقته بـ"كورونا"؟

استشرى المرض في الفترة الأخيرة في الهند، حيث أعلنت السلطات تجاوز عدد حالات الإصابة 8800 حالة، وارتبط بشكل ما بالمصابين والمتعافين من فيروس كورونا، حيث رصدت السلطات الصحية تفشيه بينهم، ولكن بحسب المختصين والخبراء فإن المرض يصيب من يعانون بسبب أمراض فقدان ونقص المناعة، والسكري.

ويعتقد الأطباء في الهند أن هناك رابطًا بين انتشار "الفطر الأسود" وبين استخدام مركبات الستيرويد في علاج حالات الإصابة الشديدة والحرجة بـ(كوفيد- 19)، فهذه المركبات المنشطة التي تعد علاجًا فعالاً و"رخيصًا" يخفف الالتهاب الرئوي في حالات حرجة من الإصابة بكورونا، تضعف المناعة وتزيد نسبة السكر في الدم. ويعتقد أن انخفاض المناعة الناتج عن استخدام هذه المركبات يجعل المتلقين للعلاج أكثر عرضة للإصابة بالفطر الأسود، بحسب ما نقلته شبكة "BBC" البريطانية.

ما حقيقة الشائعات حوله؟

مع تفشي المرض في الهند، فقد كثرت الأقاويل والشائعات حوله، ويطمئن الخبراء من أصابهم الذعر من تحول المرض إلى وباء يجتاح العالم بأسره، بأن معدل انتشار المرض لا يشير إلى إمكانية تحوله إلى وباء أو جائحة لا قدر الله.

كما تصل نسبة الشفاء إلى نحو 50 % من المرض، وليس كما أشاع بعضهم بأنه يقتل كل من يُصاب به، وأنه لا شفاء منه على الإطلاق، كما أن هناك علاجات للمرض عن طريق الحقن الوريدي المضاد للفطريات.

ولا يلجأ الأطباء إلى التدخل الجراحي واستئصال العين، أو الأنف، أو الفك الأعلى من المريض بالعفن الأسود إلا في الحالات المتأخرة جدًا من المرض؛ وذلك منعًا لوصول العفن إلى الدماغ.

هل هناك حالات في السعودية؟

تلك المخاوف العالمية، وصلت بطبيعة الحال إلى المملكة، وتناقلها المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالذعر، وتناثرت الشائعات، ولكن وزارة الصحة طمأنت المواطنين عبر المتحدث الرسمي الدكتور محمد العبد العالي، الذي أكد أن المملكة لم ترصد أي إصابات بالمرض بين المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة.

وأشار "العبد العالي" إلى عدم الارتباط بين الفطر الأسود وفيروس كورونا، كما شدد على عدم رصد أي حالات للفطر الأسود بين المصابين داخل المملكة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مؤتمر مستجدات كورونا، إن بعضهم يعتقد أن الفطر الأسود هو سلالة أو نوع أو يرتبط بفيروس كورونا وهذا غير صحيح. فهو ليس فيروسًا، وإنما هو فطر موجود في البيئة والطبيعة والتربة ولا يعد مسببًا لمرض بشكل مباشر، أو ينتقل بشكل مباشر إلا في حالة العدوى الانتهازية.

وقال إن العدوى الانتهازية هي أن يكون الشخص مصابًا بمرض مزمن ومضاعفات متأخرة تسبب له اضطرابًا وخللاً في مناعة الجسم بشكل كبير في مراحل متأخرة وتصيبه بمرض إضافي فوق المرض الأساس الموجود لديه وتتدهور الحالة الصحية بسبب ذلك.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
01:33 AM

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

لا علاقة له بـ"كورونا".. ولم يرصد في المملكة

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ياسر نجدي - الرياض
25
116,950

لم يلبث العالم أن يهنأ بعودة الحياة إلى شبه طبيعتها بعد حتى بدأ مرض الفطر (العفن) الأسود في التفشي في الهند مثيرًا للذعر، وجالبًا للشائعات والمخاوف من أن يصير جائحة ويتفشى في دول العالم، خصوصًا مع ربط بعضهم له بالإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ما هو الفطر الأسود؟

يُعد مرض الفطر أو العفن الأسود من حالات العدوى شديدة الندرة، ويصيب المرء نتيجة للتعرض لعفن يوجد عادة في التربة والسماد الطبيعي، والنباتات الفواكه، والخضراوات المتحللة.

يؤثر المرض على الجيوب الأنفية، والمخ، والرئتين، ويمكن أن يهدد حياة المصابين بالسكري، أو المصابين بنقص المناعة الشديد مثل: مرضى السرطان، أو المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز".

ما علاقته بـ"كورونا"؟

استشرى المرض في الفترة الأخيرة في الهند، حيث أعلنت السلطات تجاوز عدد حالات الإصابة 8800 حالة، وارتبط بشكل ما بالمصابين والمتعافين من فيروس كورونا، حيث رصدت السلطات الصحية تفشيه بينهم، ولكن بحسب المختصين والخبراء فإن المرض يصيب من يعانون بسبب أمراض فقدان ونقص المناعة، والسكري.

ويعتقد الأطباء في الهند أن هناك رابطًا بين انتشار "الفطر الأسود" وبين استخدام مركبات الستيرويد في علاج حالات الإصابة الشديدة والحرجة بـ(كوفيد- 19)، فهذه المركبات المنشطة التي تعد علاجًا فعالاً و"رخيصًا" يخفف الالتهاب الرئوي في حالات حرجة من الإصابة بكورونا، تضعف المناعة وتزيد نسبة السكر في الدم. ويعتقد أن انخفاض المناعة الناتج عن استخدام هذه المركبات يجعل المتلقين للعلاج أكثر عرضة للإصابة بالفطر الأسود، بحسب ما نقلته شبكة "BBC" البريطانية.

ما حقيقة الشائعات حوله؟

مع تفشي المرض في الهند، فقد كثرت الأقاويل والشائعات حوله، ويطمئن الخبراء من أصابهم الذعر من تحول المرض إلى وباء يجتاح العالم بأسره، بأن معدل انتشار المرض لا يشير إلى إمكانية تحوله إلى وباء أو جائحة لا قدر الله.

كما تصل نسبة الشفاء إلى نحو 50 % من المرض، وليس كما أشاع بعضهم بأنه يقتل كل من يُصاب به، وأنه لا شفاء منه على الإطلاق، كما أن هناك علاجات للمرض عن طريق الحقن الوريدي المضاد للفطريات.

ولا يلجأ الأطباء إلى التدخل الجراحي واستئصال العين، أو الأنف، أو الفك الأعلى من المريض بالعفن الأسود إلا في الحالات المتأخرة جدًا من المرض؛ وذلك منعًا لوصول العفن إلى الدماغ.

هل هناك حالات في السعودية؟

تلك المخاوف العالمية، وصلت بطبيعة الحال إلى المملكة، وتناقلها المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالذعر، وتناثرت الشائعات، ولكن وزارة الصحة طمأنت المواطنين عبر المتحدث الرسمي الدكتور محمد العبد العالي، الذي أكد أن المملكة لم ترصد أي إصابات بالمرض بين المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة.

وأشار "العبد العالي" إلى عدم الارتباط بين الفطر الأسود وفيروس كورونا، كما شدد على عدم رصد أي حالات للفطر الأسود بين المصابين داخل المملكة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مؤتمر مستجدات كورونا، إن بعضهم يعتقد أن الفطر الأسود هو سلالة أو نوع أو يرتبط بفيروس كورونا وهذا غير صحيح. فهو ليس فيروسًا، وإنما هو فطر موجود في البيئة والطبيعة والتربة ولا يعد مسببًا لمرض بشكل مباشر، أو ينتقل بشكل مباشر إلا في حالة العدوى الانتهازية.

وقال إن العدوى الانتهازية هي أن يكون الشخص مصابًا بمرض مزمن ومضاعفات متأخرة تسبب له اضطرابًا وخللاً في مناعة الجسم بشكل كبير في مراحل متأخرة وتصيبه بمرض إضافي فوق المرض الأساس الموجود لديه وتتدهور الحالة الصحية بسبب ذلك.

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