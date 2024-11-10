النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حرمان من المتعة.. ما الذي تفعله شركات في البر بتيماء؟ سموم وطلب عاجل

ظاهرة تزداد يوميًّا.. مخاطر كبيرة وتلوث بصري وأضرار للتربة والمياه الجوفية

أصبحت طريقة تخلص بعض الشركات ومؤسسات المقاولات العاملة في تيماء من الإطارات التالفة للسيارات بإلقائها في البر وأماكن الرعي وكذلك أماكن التنزه؛ ظاهرة تزداد في الانتشار يومًا بعد يوم.

حيث دأبت بعض الشركات بإلقاء إطارات السيارات الخاصة بها، دون أن تكلف نفسها أي مجهود للتفكير في حل بديل للتخلص منها، على الرغم من مخاطرها الكبيرة سواء بتحللها أو بحرقها، ناهيك عن التلوث البصري وتشويهها للمكان التي تلقى فيه.

من جانبه، قال رئيس رابطة تبوك الخضراء طارق الحسين لـ"سبق": "مع هطول الأمطار يحرص الكثير من الأهالي على الخروج لمواقع السيول للاستمتاع بالمناظر الطبيعية، ولكن المؤسف أنك تُحرم متعة الخروج إلى البرية بعد أن تشاهد التلوث وقد أصبح ظاهرة ناجمة عن اللامبالاة من قِبَل عدد من شركات ومؤسسات المقاولات المنفذة للمشاريع التنموية في المنطقة.

وأضاف: "هذا التلوث تتحمله عدة جهات؛ فإذا كانت الشركة غير مبالية فتقع المسؤولية على الجهة المسؤولة والمخولة بتوقيع شهادات الإنجازات للأعمال، التي تتضمن سلامة ونظافة مواقع المشاريع عند نهاية العقود".

وأوضح "الحسين"، أن الخطر البيئي الناجم عن هذه الأعمال كبير، وأوله التلوث البصري الذي يُفقد المكان طبيعته، والخطر الآخر ينجم عن حرق الإطارات الذي يؤدي بدوره إلى انبعاث غازات سامة وخطرة تؤثر على التربة والمياه الجوفية عند تسربها، كما تؤثر على صحة الإنسان عن طريق انتشارها في الهواء وتصيبه بأمراض خطيرة من بينها الربو والسرطان والحساسية.

وأكد أن تحلل هذه الإطارات حراريًّا يؤدي إلى إنتاج مواد سائلة سامة تتسرب إلى المياه الجوفية مثل الكادميوم والكروم والرصاص.

وفي نهاية حديثه، طالَبَ "الحسين"، الجهات المختصة بسرعة إيجاد حلول لإجبار هذه الشركات على التخلص من مخلفاتها من إطارات السيارات وغيرها بطريقة آمنة وسليمة.

تيماء الإطارات التالفة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حرمان من المتعة.. ما الذي تفعله شركات في البر بتيماء؟ سموم وطلب عاجل
سبق

أصبحت طريقة تخلص بعض الشركات ومؤسسات المقاولات العاملة في تيماء من الإطارات التالفة للسيارات بإلقائها في البر وأماكن الرعي وكذلك أماكن التنزه؛ ظاهرة تزداد في الانتشار يومًا بعد يوم.

حيث دأبت بعض الشركات بإلقاء إطارات السيارات الخاصة بها، دون أن تكلف نفسها أي مجهود للتفكير في حل بديل للتخلص منها، على الرغم من مخاطرها الكبيرة سواء بتحللها أو بحرقها، ناهيك عن التلوث البصري وتشويهها للمكان التي تلقى فيه.

من جانبه، قال رئيس رابطة تبوك الخضراء طارق الحسين لـ"سبق": "مع هطول الأمطار يحرص الكثير من الأهالي على الخروج لمواقع السيول للاستمتاع بالمناظر الطبيعية، ولكن المؤسف أنك تُحرم متعة الخروج إلى البرية بعد أن تشاهد التلوث وقد أصبح ظاهرة ناجمة عن اللامبالاة من قِبَل عدد من شركات ومؤسسات المقاولات المنفذة للمشاريع التنموية في المنطقة.

وأضاف: "هذا التلوث تتحمله عدة جهات؛ فإذا كانت الشركة غير مبالية فتقع المسؤولية على الجهة المسؤولة والمخولة بتوقيع شهادات الإنجازات للأعمال، التي تتضمن سلامة ونظافة مواقع المشاريع عند نهاية العقود".

وأوضح "الحسين"، أن الخطر البيئي الناجم عن هذه الأعمال كبير، وأوله التلوث البصري الذي يُفقد المكان طبيعته، والخطر الآخر ينجم عن حرق الإطارات الذي يؤدي بدوره إلى انبعاث غازات سامة وخطرة تؤثر على التربة والمياه الجوفية عند تسربها، كما تؤثر على صحة الإنسان عن طريق انتشارها في الهواء وتصيبه بأمراض خطيرة من بينها الربو والسرطان والحساسية.

وأكد أن تحلل هذه الإطارات حراريًّا يؤدي إلى إنتاج مواد سائلة سامة تتسرب إلى المياه الجوفية مثل الكادميوم والكروم والرصاص.

وفي نهاية حديثه، طالَبَ "الحسين"، الجهات المختصة بسرعة إيجاد حلول لإجبار هذه الشركات على التخلص من مخلفاتها من إطارات السيارات وغيرها بطريقة آمنة وسليمة.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
10:55 AM

حرمان من المتعة.. ما الذي تفعله شركات في البر بتيماء؟ سموم وطلب عاجل

ظاهرة تزداد يوميًّا.. مخاطر كبيرة وتلوث بصري وأضرار للتربة والمياه الجوفية

A A A
بدر الجبل - تبوك
2
2,896

أصبحت طريقة تخلص بعض الشركات ومؤسسات المقاولات العاملة في تيماء من الإطارات التالفة للسيارات بإلقائها في البر وأماكن الرعي وكذلك أماكن التنزه؛ ظاهرة تزداد في الانتشار يومًا بعد يوم.

حيث دأبت بعض الشركات بإلقاء إطارات السيارات الخاصة بها، دون أن تكلف نفسها أي مجهود للتفكير في حل بديل للتخلص منها، على الرغم من مخاطرها الكبيرة سواء بتحللها أو بحرقها، ناهيك عن التلوث البصري وتشويهها للمكان التي تلقى فيه.

من جانبه، قال رئيس رابطة تبوك الخضراء طارق الحسين لـ"سبق": "مع هطول الأمطار يحرص الكثير من الأهالي على الخروج لمواقع السيول للاستمتاع بالمناظر الطبيعية، ولكن المؤسف أنك تُحرم متعة الخروج إلى البرية بعد أن تشاهد التلوث وقد أصبح ظاهرة ناجمة عن اللامبالاة من قِبَل عدد من شركات ومؤسسات المقاولات المنفذة للمشاريع التنموية في المنطقة.

وأضاف: "هذا التلوث تتحمله عدة جهات؛ فإذا كانت الشركة غير مبالية فتقع المسؤولية على الجهة المسؤولة والمخولة بتوقيع شهادات الإنجازات للأعمال، التي تتضمن سلامة ونظافة مواقع المشاريع عند نهاية العقود".

وأوضح "الحسين"، أن الخطر البيئي الناجم عن هذه الأعمال كبير، وأوله التلوث البصري الذي يُفقد المكان طبيعته، والخطر الآخر ينجم عن حرق الإطارات الذي يؤدي بدوره إلى انبعاث غازات سامة وخطرة تؤثر على التربة والمياه الجوفية عند تسربها، كما تؤثر على صحة الإنسان عن طريق انتشارها في الهواء وتصيبه بأمراض خطيرة من بينها الربو والسرطان والحساسية.

وأكد أن تحلل هذه الإطارات حراريًّا يؤدي إلى إنتاج مواد سائلة سامة تتسرب إلى المياه الجوفية مثل الكادميوم والكروم والرصاص.

وفي نهاية حديثه، طالَبَ "الحسين"، الجهات المختصة بسرعة إيجاد حلول لإجبار هذه الشركات على التخلص من مخلفاتها من إطارات السيارات وغيرها بطريقة آمنة وسليمة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,689
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,969
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,139
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,173

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد
تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة