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سفارة المملكة في جورجيا: تحديث الإجراءات الاحترازية بدءاً من الغد

سيتم تعليق المواصلات العامة ومنع إقامة المناسبات الاجتماعية 3 أسابيع

نوّهت السفارة السعودية لدى جورجيا بأن السلطات الجورجية ستبدأ من يوم غد السبت، تحديث الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا "كوفيد- 19" لمدة ثلاثة أسابيع.

وقالت السفارة: سيتم تعليق المواصلات العامة باستثناء التنقل بين المدن والنقل الخاص، إلى جانب استمرار تعليق عمل المطاعم من الساعة 11 مساءً حتى 5 صباحاً، إلى جانب منع إقامة المناسبات الاجتماعية والفعاليات.

وكانت جورجيا قد فرضت، في 10 أغسطس الجاري، ارتداء الكمامة في جميع الأماكن المفتوحة لخمسة أشخاص أو أكثر.

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سفارة المملكة في جورجيا: تحديث الإجراءات الاحترازية بدءاً من الغد
سبق

نوّهت السفارة السعودية لدى جورجيا بأن السلطات الجورجية ستبدأ من يوم غد السبت، تحديث الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا "كوفيد- 19" لمدة ثلاثة أسابيع.

وقالت السفارة: سيتم تعليق المواصلات العامة باستثناء التنقل بين المدن والنقل الخاص، إلى جانب استمرار تعليق عمل المطاعم من الساعة 11 مساءً حتى 5 صباحاً، إلى جانب منع إقامة المناسبات الاجتماعية والفعاليات.

وكانت جورجيا قد فرضت، في 10 أغسطس الجاري، ارتداء الكمامة في جميع الأماكن المفتوحة لخمسة أشخاص أو أكثر.

13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443
01:36 PM

سفارة المملكة في جورجيا: تحديث الإجراءات الاحترازية بدءاً من الغد

سيتم تعليق المواصلات العامة ومنع إقامة المناسبات الاجتماعية 3 أسابيع

A A A
خالد علي - الرياض
1
4,497

نوّهت السفارة السعودية لدى جورجيا بأن السلطات الجورجية ستبدأ من يوم غد السبت، تحديث الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا "كوفيد- 19" لمدة ثلاثة أسابيع.

وقالت السفارة: سيتم تعليق المواصلات العامة باستثناء التنقل بين المدن والنقل الخاص، إلى جانب استمرار تعليق عمل المطاعم من الساعة 11 مساءً حتى 5 صباحاً، إلى جانب منع إقامة المناسبات الاجتماعية والفعاليات.

وكانت جورجيا قد فرضت، في 10 أغسطس الجاري، ارتداء الكمامة في جميع الأماكن المفتوحة لخمسة أشخاص أو أكثر.

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