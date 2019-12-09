حريق آخر الليل يلتهم مستودعيْن جنوب جدة دون إصابات

تمت السيطرة عليه ومنع امتداده.. وفريق للتحقيق في الأسباب

تمكّن رجال الدفاع المدني بمحافظة جدة، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، من إخماد حريق اندلع في مستودعين جنوب المحافظة.

وتفصيلًا، أوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن بلاغًا ورَد لمركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة، عن اندلاع حريق في منطقة المستودعات جنوب المحافظة، واتضح أن الحريق في مستودعين متجاورين، يحتوي أحدها على موبيليا؛ بينما يحتوي الآخر على قطع غيار.

وأشار "سرحان" إلى أن الفِرَق باشرت عمليات إخماد الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه، بعد أن منعت امتداده لعدد من المستودعات المحاذية في دائرة الحريق؛ مشيرًا إلى أنه تم إنهاء الحادث دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح؛ فيما عَمِلت فِرَق التحقيق مع الجهات ذات العلاقة في شرطة محافظة جدة؛ بهدف الكشف عن الأسباب التي أدت إلى اندلاعه.