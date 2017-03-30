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"الترفيه" تحصد "الآيزو ISO 20000" لتحقيقها الكفاءة العالية في الحلول التقنية

تعزيزاً لمكانة ومثالية خدماتها وأنظمتها واستخدامها أسلوب "المنظومة المتكاملة"

حصدت الهيئة العامة للترفيه شهادة الجودة في نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات آيزو ISO/IEC) 20000) من المعهد البريطاني للمعايير BSI، المعتمدة من هيئة المقاييس الدولية، وذلك عقب تحقيقها الكفاءة العالية في الحلول التقنية التي تسهم في تطوير منظومة قطاع الترفيه وفقاً للمواصفات العالمية.

يأتي منح الشهادة للهيئة تعزيزاً لمكانة ومثالية خدمات تقنية المعلومات والأنظمة التقنية التي طورتها وفقاً للمواصفات والمعايير العالمية، واعتمادها في تنظيم وإنجاز العمليات وتوثيق المخرجات، واستخدامها أسلوب المنظومة المتكاملة بشكل فعال في مجال تقنية المعلومات، إضافة إلى جهودها في تكريس الرقمنة وتوفير خدمات متطورة من خلال منصات رقمية عززت من التنافسية في قطاع الترفيه، وزادت من الكفاءة والجودة والفعالية في قطاع تقنية المعلومات.

وتُعد شهادة الآيزو 20000 المعيار الدولي الأول من نوعه في العالم الذي يركز على تقنية المعلومات، وهي من أهم الشهادات العالمية في إدارة خدمات تقنية المعلومات.

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"الترفيه" تحصد "الآيزو ISO 20000" لتحقيقها الكفاءة العالية في الحلول التقنية
سبق

حصدت الهيئة العامة للترفيه شهادة الجودة في نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات آيزو ISO/IEC) 20000) من المعهد البريطاني للمعايير BSI، المعتمدة من هيئة المقاييس الدولية، وذلك عقب تحقيقها الكفاءة العالية في الحلول التقنية التي تسهم في تطوير منظومة قطاع الترفيه وفقاً للمواصفات العالمية.

يأتي منح الشهادة للهيئة تعزيزاً لمكانة ومثالية خدمات تقنية المعلومات والأنظمة التقنية التي طورتها وفقاً للمواصفات والمعايير العالمية، واعتمادها في تنظيم وإنجاز العمليات وتوثيق المخرجات، واستخدامها أسلوب المنظومة المتكاملة بشكل فعال في مجال تقنية المعلومات، إضافة إلى جهودها في تكريس الرقمنة وتوفير خدمات متطورة من خلال منصات رقمية عززت من التنافسية في قطاع الترفيه، وزادت من الكفاءة والجودة والفعالية في قطاع تقنية المعلومات.

وتُعد شهادة الآيزو 20000 المعيار الدولي الأول من نوعه في العالم الذي يركز على تقنية المعلومات، وهي من أهم الشهادات العالمية في إدارة خدمات تقنية المعلومات.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
11:54 PM

"الترفيه" تحصد "الآيزو ISO 20000" لتحقيقها الكفاءة العالية في الحلول التقنية

تعزيزاً لمكانة ومثالية خدماتها وأنظمتها واستخدامها أسلوب "المنظومة المتكاملة"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حصدت الهيئة العامة للترفيه شهادة الجودة في نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات آيزو ISO/IEC) 20000) من المعهد البريطاني للمعايير BSI، المعتمدة من هيئة المقاييس الدولية، وذلك عقب تحقيقها الكفاءة العالية في الحلول التقنية التي تسهم في تطوير منظومة قطاع الترفيه وفقاً للمواصفات العالمية.

يأتي منح الشهادة للهيئة تعزيزاً لمكانة ومثالية خدمات تقنية المعلومات والأنظمة التقنية التي طورتها وفقاً للمواصفات والمعايير العالمية، واعتمادها في تنظيم وإنجاز العمليات وتوثيق المخرجات، واستخدامها أسلوب المنظومة المتكاملة بشكل فعال في مجال تقنية المعلومات، إضافة إلى جهودها في تكريس الرقمنة وتوفير خدمات متطورة من خلال منصات رقمية عززت من التنافسية في قطاع الترفيه، وزادت من الكفاءة والجودة والفعالية في قطاع تقنية المعلومات.

وتُعد شهادة الآيزو 20000 المعيار الدولي الأول من نوعه في العالم الذي يركز على تقنية المعلومات، وهي من أهم الشهادات العالمية في إدارة خدمات تقنية المعلومات.

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