النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 898 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 718 خلال الـ24 ساعة الماضية

وكالة التخطيط بالحرمين تسلم حقيبة المشاريع لوكالة المسجد الحرام

للاستفادة من الموارد المتاحة وتخطّي التحديات الداخلية أو الخارجية

سلمت وكالة التخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية برئاسة شؤون الحرمين الشريفين، اليوم، حقيبة المشاريع والمبادرات وتوضيح حوكمتها لوكالة المسجد الحرام.

وقال وكيل الرئيس العام للتخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية نايف بن مشهور المطرفي: وكالة المسجد الحرام لها دور بارز ومهم جدًّا لتحقيق حسن الوفادة للقاصدين والاحتفاء بهم وإثراء تجربتهم والمساهمة في التميز التشغيلي لمرافق الحرمين الشريفين.

وذكر مدير الإدارة العامة للمبادرات وتحقيق الرؤية المهندس تركي مليباري؛ أن الانطلاقة المستقبلية للمبادرات التحولية والرقمية ٢٠٢٠ -٢٠٢٤ تهدف إلى استشراف مستقبل الرئاسة وتحديد الأهداف والاستفادة من الموارد المتاحة وتخطي التحديات الداخلية أو الخارجية، والتعامل المرن مع العوامل المتغيرة لأجل توفير جميع احتياجات قاصدي بيت الله الحرام.

رئاسة شؤون الحرمين الشريفين

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وكالة التخطيط بالحرمين تسلم حقيبة المشاريع لوكالة المسجد الحرام
سبق

سلمت وكالة التخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية برئاسة شؤون الحرمين الشريفين، اليوم، حقيبة المشاريع والمبادرات وتوضيح حوكمتها لوكالة المسجد الحرام.

وقال وكيل الرئيس العام للتخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية نايف بن مشهور المطرفي: وكالة المسجد الحرام لها دور بارز ومهم جدًّا لتحقيق حسن الوفادة للقاصدين والاحتفاء بهم وإثراء تجربتهم والمساهمة في التميز التشغيلي لمرافق الحرمين الشريفين.

وذكر مدير الإدارة العامة للمبادرات وتحقيق الرؤية المهندس تركي مليباري؛ أن الانطلاقة المستقبلية للمبادرات التحولية والرقمية ٢٠٢٠ -٢٠٢٤ تهدف إلى استشراف مستقبل الرئاسة وتحديد الأهداف والاستفادة من الموارد المتاحة وتخطي التحديات الداخلية أو الخارجية، والتعامل المرن مع العوامل المتغيرة لأجل توفير جميع احتياجات قاصدي بيت الله الحرام.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
05:36 PM

وكالة التخطيط بالحرمين تسلم حقيبة المشاريع لوكالة المسجد الحرام

للاستفادة من الموارد المتاحة وتخطّي التحديات الداخلية أو الخارجية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
278

سلمت وكالة التخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية برئاسة شؤون الحرمين الشريفين، اليوم، حقيبة المشاريع والمبادرات وتوضيح حوكمتها لوكالة المسجد الحرام.

وقال وكيل الرئيس العام للتخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية نايف بن مشهور المطرفي: وكالة المسجد الحرام لها دور بارز ومهم جدًّا لتحقيق حسن الوفادة للقاصدين والاحتفاء بهم وإثراء تجربتهم والمساهمة في التميز التشغيلي لمرافق الحرمين الشريفين.

وذكر مدير الإدارة العامة للمبادرات وتحقيق الرؤية المهندس تركي مليباري؛ أن الانطلاقة المستقبلية للمبادرات التحولية والرقمية ٢٠٢٠ -٢٠٢٤ تهدف إلى استشراف مستقبل الرئاسة وتحديد الأهداف والاستفادة من الموارد المتاحة وتخطي التحديات الداخلية أو الخارجية، والتعامل المرن مع العوامل المتغيرة لأجل توفير جميع احتياجات قاصدي بيت الله الحرام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,408
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,622
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,955
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,147

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة