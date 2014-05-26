بعد قليل.. مؤتمر صحفي لوزير التعليم للإعلان عن آلية التقويم الدراسي الجديد

عقب إعلان الوزارة عن الترتيبات الأولية للعودة الحضورية للعام الدراسي المقبل

يعقد وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأربعاء الساعة الواحدة ظهرًا، مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن آلية التقويم الدراسي_الجديد للعام 1443هـ.

وكانت الوزارة قد أعلنت الترتيبات الأولية للعودة الحضورية للعام الدراسي المقبل 1443هـ في مؤسسات التعليم العام والجامعي والتدريب التقني؛ وفق ما تتفق عليه مع "الصحة".