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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11270.57 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال لأكثر من 140 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا بـ45.24 نقطة ليقفل عند مستوى 11270.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 140 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 230 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 54 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 134 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأندلس، وسبكيم العالمية، واتحاد الخليج الأهلية، والمتحدة للتأمين، والإعادة السعودية، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم الوطنية للتعليم، والشرقية للتنمية، الحكير، والأهلي للتكافل، الأسماك، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.80% و1.98%.

وكانت أسهم شركات كيان السعودية، والأندلس، ودار الأركان، والتصنيع، وإعمار، الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات تبوك الزراعية، وكيان السعودية، وسبكيم العالمية، والراجحي، وسابك، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 34.38 نقطة ليقفل عند مستوى 25139.36 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 58 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 390 ألف سهم تقاسمتها 2260 صفقة.

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11270.57 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا بـ45.24 نقطة ليقفل عند مستوى 11270.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 140 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 230 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 54 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 134 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأندلس، وسبكيم العالمية، واتحاد الخليج الأهلية، والمتحدة للتأمين، والإعادة السعودية، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم الوطنية للتعليم، والشرقية للتنمية، الحكير، والأهلي للتكافل، الأسماك، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.80% و1.98%.

وكانت أسهم شركات كيان السعودية، والأندلس، ودار الأركان، والتصنيع، وإعمار، الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات تبوك الزراعية، وكيان السعودية، وسبكيم العالمية، والراجحي، وسابك، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 34.38 نقطة ليقفل عند مستوى 25139.36 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 58 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 390 ألف سهم تقاسمتها 2260 صفقة.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
04:13 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11270.57 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال لأكثر من 140 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا بـ45.24 نقطة ليقفل عند مستوى 11270.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 140 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 230 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 54 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 134 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأندلس، وسبكيم العالمية، واتحاد الخليج الأهلية، والمتحدة للتأمين، والإعادة السعودية، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم الوطنية للتعليم، والشرقية للتنمية، الحكير، والأهلي للتكافل، الأسماك، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.80% و1.98%.

وكانت أسهم شركات كيان السعودية، والأندلس، ودار الأركان، والتصنيع، وإعمار، الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات تبوك الزراعية، وكيان السعودية، وسبكيم العالمية، والراجحي، وسابك، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 34.38 نقطة ليقفل عند مستوى 25139.36 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 58 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 390 ألف سهم تقاسمتها 2260 صفقة.

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