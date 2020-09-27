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الرئيس الأمريكي يتلقى جرعة ثالثة من لقاح "كورونا"

يدلي بتصريحات بشأن مكافحة الوباء اليوم

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيحصل على جرعة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وذكر البيت الأبيض في بيان أوردته "فرانس 24"، أن الرئيس "بايدن"، الذي يشجع على تلقي جرعات معززة كأداة جديدة ضد فيروس كورونا سيحصل على جرعة معززة من اللقاح بما يتماشى مع إرشادات السلطات الصحية الحكومية الأمريكية.

أضاف أن "بايدن" سيدلي بتصريحات بشأن مكافحة الوباء، عند الساعة 13.00 بالتوقيت المحلي (17.00 بتوقيت جرينتش).

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس الأمريكي يتلقى جرعة ثالثة من لقاح "كورونا"
سبق

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيحصل على جرعة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وذكر البيت الأبيض في بيان أوردته "فرانس 24"، أن الرئيس "بايدن"، الذي يشجع على تلقي جرعات معززة كأداة جديدة ضد فيروس كورونا سيحصل على جرعة معززة من اللقاح بما يتماشى مع إرشادات السلطات الصحية الحكومية الأمريكية.

أضاف أن "بايدن" سيدلي بتصريحات بشأن مكافحة الوباء، عند الساعة 13.00 بالتوقيت المحلي (17.00 بتوقيت جرينتش).

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
07:33 PM

الرئيس الأمريكي يتلقى جرعة ثالثة من لقاح "كورونا"

يدلي بتصريحات بشأن مكافحة الوباء اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيحصل على جرعة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وذكر البيت الأبيض في بيان أوردته "فرانس 24"، أن الرئيس "بايدن"، الذي يشجع على تلقي جرعات معززة كأداة جديدة ضد فيروس كورونا سيحصل على جرعة معززة من اللقاح بما يتماشى مع إرشادات السلطات الصحية الحكومية الأمريكية.

أضاف أن "بايدن" سيدلي بتصريحات بشأن مكافحة الوباء، عند الساعة 13.00 بالتوقيت المحلي (17.00 بتوقيت جرينتش).

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