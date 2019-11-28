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ملتقى مكة الثقافي يعتمد ترشيح 13 مبادرة قدمتها "تعليم جدة"

"الزهراني": مميزة وذات أثر فاعل وبما يحقق شعار الملتقى

اعتمدت أمانة ملتقى مكة الثقافي 13 مبادرة تقدمت بها الإدارة العامة لتعليم جدة، ضمن مشاركتها في الدورة الرابعة للملتقى تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟"، فيما تعكف الإدارات التي تم اعتماد مبادراتها على وضع خططها التنفيذية، وفق الخطة الزمنية المعتمدة للملتقى.

وأوضح مدير مركز التميز بـ"تعليم جدة" الدكتور معجب الزهراني أن لجنة التخطيط والمتابعة للمشروع بمركز التميز استقبلت العديد من المبادرات النوعية التي تقدمت بها مختلف الإدارات ومكاتب التعليم والأقسام بـ"تعليم جدة"، حيث تأتي تلك المبادرات امتداداً لمشاركات التعليم في ملتقى مكة الثقافي، والتي ساهمت في تحقيق نجاحات ملموسة في الدورات السابقة، مضيفاً أن كل المبادرات التي تم الرفع بها للمشروع كانت مميزة وذات أثر فاعل، وبما يحقق شعار وأهداف الملتقى راجياً لجميع المبادرات التوفيق، وأن تحقق أهداف وتطلعات الملتقى.

يُذكر أن ملتقـى مكة الثقافي يأتي ضمن المشاريع التنموية التي أطلقتها إمارة منطقة مكة المكرمة، لتحقيق رؤيتها في الريادة الثقافية التي تتميز في بناء الإنسان وتنمية قدراته في بيئـة إبداعيــة محفــزة، ووفق رسالة الملتقى الرامية لتقديــم برامــج ومبــادرات نوعيــة تســهم في بنــاء الإنســان وتنمية المــكان بالمنطقــة، حيث بدأ المشروع منذ ثلاثة أعوام بمشـاركة أكثر مـن مائة جهة حكومية وأهلية بالمنطقة، فيما تعقد حالياً دورته الرابعة تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟"

ملتقى مكة الثقافي تعليم جدة كيف نكون قدوة بلغة القرآن

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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ملتقى مكة الثقافي يعتمد ترشيح 13 مبادرة قدمتها "تعليم جدة"
سبق

اعتمدت أمانة ملتقى مكة الثقافي 13 مبادرة تقدمت بها الإدارة العامة لتعليم جدة، ضمن مشاركتها في الدورة الرابعة للملتقى تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟"، فيما تعكف الإدارات التي تم اعتماد مبادراتها على وضع خططها التنفيذية، وفق الخطة الزمنية المعتمدة للملتقى.

وأوضح مدير مركز التميز بـ"تعليم جدة" الدكتور معجب الزهراني أن لجنة التخطيط والمتابعة للمشروع بمركز التميز استقبلت العديد من المبادرات النوعية التي تقدمت بها مختلف الإدارات ومكاتب التعليم والأقسام بـ"تعليم جدة"، حيث تأتي تلك المبادرات امتداداً لمشاركات التعليم في ملتقى مكة الثقافي، والتي ساهمت في تحقيق نجاحات ملموسة في الدورات السابقة، مضيفاً أن كل المبادرات التي تم الرفع بها للمشروع كانت مميزة وذات أثر فاعل، وبما يحقق شعار وأهداف الملتقى راجياً لجميع المبادرات التوفيق، وأن تحقق أهداف وتطلعات الملتقى.

يُذكر أن ملتقـى مكة الثقافي يأتي ضمن المشاريع التنموية التي أطلقتها إمارة منطقة مكة المكرمة، لتحقيق رؤيتها في الريادة الثقافية التي تتميز في بناء الإنسان وتنمية قدراته في بيئـة إبداعيــة محفــزة، ووفق رسالة الملتقى الرامية لتقديــم برامــج ومبــادرات نوعيــة تســهم في بنــاء الإنســان وتنمية المــكان بالمنطقــة، حيث بدأ المشروع منذ ثلاثة أعوام بمشـاركة أكثر مـن مائة جهة حكومية وأهلية بالمنطقة، فيما تعقد حالياً دورته الرابعة تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟"

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
04:06 PM

ملتقى مكة الثقافي يعتمد ترشيح 13 مبادرة قدمتها "تعليم جدة"

"الزهراني": مميزة وذات أثر فاعل وبما يحقق شعار الملتقى

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عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
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اعتمدت أمانة ملتقى مكة الثقافي 13 مبادرة تقدمت بها الإدارة العامة لتعليم جدة، ضمن مشاركتها في الدورة الرابعة للملتقى تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟"، فيما تعكف الإدارات التي تم اعتماد مبادراتها على وضع خططها التنفيذية، وفق الخطة الزمنية المعتمدة للملتقى.

وأوضح مدير مركز التميز بـ"تعليم جدة" الدكتور معجب الزهراني أن لجنة التخطيط والمتابعة للمشروع بمركز التميز استقبلت العديد من المبادرات النوعية التي تقدمت بها مختلف الإدارات ومكاتب التعليم والأقسام بـ"تعليم جدة"، حيث تأتي تلك المبادرات امتداداً لمشاركات التعليم في ملتقى مكة الثقافي، والتي ساهمت في تحقيق نجاحات ملموسة في الدورات السابقة، مضيفاً أن كل المبادرات التي تم الرفع بها للمشروع كانت مميزة وذات أثر فاعل، وبما يحقق شعار وأهداف الملتقى راجياً لجميع المبادرات التوفيق، وأن تحقق أهداف وتطلعات الملتقى.

يُذكر أن ملتقـى مكة الثقافي يأتي ضمن المشاريع التنموية التي أطلقتها إمارة منطقة مكة المكرمة، لتحقيق رؤيتها في الريادة الثقافية التي تتميز في بناء الإنسان وتنمية قدراته في بيئـة إبداعيــة محفــزة، ووفق رسالة الملتقى الرامية لتقديــم برامــج ومبــادرات نوعيــة تســهم في بنــاء الإنســان وتنمية المــكان بالمنطقــة، حيث بدأ المشروع منذ ثلاثة أعوام بمشـاركة أكثر مـن مائة جهة حكومية وأهلية بالمنطقة، فيما تعقد حالياً دورته الرابعة تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟"

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