ليبيا تسجّل 13 وفاة و970 إصابة بكورونا وتماثل للشفاء 732 حالة
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجّلت ليبيا 970 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تماثل للشفاء 732 مصاباً، وتوفي 13 آخرون.
وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أن حالات الإصابة بالفيروس وصلت إلى 70 ألفاً وعشر حالات، منها 27 ألفاً و541 حالة نشطة، وتعافي 41 ألفاً و512 مصاباً، في حين توفي 957 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد.
ليبيا تسجّل 13 وفاة و970 إصابة بكورونا وتماثل للشفاء 732 حالة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-11-10
سجّلت ليبيا 970 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تماثل للشفاء 732 مصاباً، وتوفي 13 آخرون.
وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أن حالات الإصابة بالفيروس وصلت إلى 70 ألفاً وعشر حالات، منها 27 ألفاً و541 حالة نشطة، وتعافي 41 ألفاً و512 مصاباً، في حين توفي 957 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد.
10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
05:30 PM
ليبيا تسجّل 13 وفاة و970 إصابة بكورونا وتماثل للشفاء 732 حالة
سجّلت ليبيا 970 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تماثل للشفاء 732 مصاباً، وتوفي 13 آخرون.
وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أن حالات الإصابة بالفيروس وصلت إلى 70 ألفاً وعشر حالات، منها 27 ألفاً و541 حالة نشطة، وتعافي 41 ألفاً و512 مصاباً، في حين توفي 957 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد.