النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تل أبيب تكشف المستور: أقارب أردوغان يجنون أرباحًا كبيرة من التعامل مع إسرائيل

الوزير كاتس: التجارة مستمرة في النمو والصفقات متنوعة بين مالية وتجارية

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، أقارب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بجني أرباح كبيرة من صفقات مع تل أبيب، على الرغم من تصريحات أردوغان بأنه ضد أي شخص "يقف إلى جانب إسرائيل".

وأضاف موقع "Turkish Minute" نقلاً عن صحف إسرائيلية أن هذه الصفقات متنوعة في المجالات المالية والتجارية.

وأوضح كاتس خلال حديثه على هامش اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست، في تصريحات خاصة عن أردوغان: "نحن لا نحبه، ولا يحبنا، و(في الدول العربية) أيضًا لا يحبونه، خصوصًا أن تركيا وقطر تقومان بإيواء جماعة الإخوان المسلمين، التي تمثل تهديدًا للدول العربية لا يقل عن إيران".

وأضاف كاتس- حسب موقع روسيا اليوم- أن هناك عداءً واضحًا بين تركيا وإسرائيل، "لكن التجارة مستمرة في النمو، وربما حتى إن بعض أفراد عائلته (أردوغان) يشاركون في نقل الشاحنات إلى ميناء حيفا ومنها للأسواق العربية".

وبحسب الموقع الإسرائيلي، يتم تحميل العبّارات يوميًا في تركيا بشاحنات محمّلة بالبضائع التركية إلى حيفا، ثم يتم نقلها عبر الأردن إلى دول الخليج العربية. وأصبح هذا الطريق رسميًا منذ اندلاع المواجهات السورية، لنقل البضائع التركية إلى الأسواق في الدول العربية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تل أبيب تكشف المستور: أقارب أردوغان يجنون أرباحًا كبيرة من التعامل مع إسرائيل
سبق

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، أقارب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بجني أرباح كبيرة من صفقات مع تل أبيب، على الرغم من تصريحات أردوغان بأنه ضد أي شخص "يقف إلى جانب إسرائيل".

وأضاف موقع "Turkish Minute" نقلاً عن صحف إسرائيلية أن هذه الصفقات متنوعة في المجالات المالية والتجارية.

وأوضح كاتس خلال حديثه على هامش اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست، في تصريحات خاصة عن أردوغان: "نحن لا نحبه، ولا يحبنا، و(في الدول العربية) أيضًا لا يحبونه، خصوصًا أن تركيا وقطر تقومان بإيواء جماعة الإخوان المسلمين، التي تمثل تهديدًا للدول العربية لا يقل عن إيران".

وأضاف كاتس- حسب موقع روسيا اليوم- أن هناك عداءً واضحًا بين تركيا وإسرائيل، "لكن التجارة مستمرة في النمو، وربما حتى إن بعض أفراد عائلته (أردوغان) يشاركون في نقل الشاحنات إلى ميناء حيفا ومنها للأسواق العربية".

وبحسب الموقع الإسرائيلي، يتم تحميل العبّارات يوميًا في تركيا بشاحنات محمّلة بالبضائع التركية إلى حيفا، ثم يتم نقلها عبر الأردن إلى دول الخليج العربية. وأصبح هذا الطريق رسميًا منذ اندلاع المواجهات السورية، لنقل البضائع التركية إلى الأسواق في الدول العربية.

09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
01:10 AM

تل أبيب تكشف المستور: أقارب أردوغان يجنون أرباحًا كبيرة من التعامل مع إسرائيل

الوزير كاتس: التجارة مستمرة في النمو والصفقات متنوعة بين مالية وتجارية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
3,907

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، أقارب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بجني أرباح كبيرة من صفقات مع تل أبيب، على الرغم من تصريحات أردوغان بأنه ضد أي شخص "يقف إلى جانب إسرائيل".

وأضاف موقع "Turkish Minute" نقلاً عن صحف إسرائيلية أن هذه الصفقات متنوعة في المجالات المالية والتجارية.

وأوضح كاتس خلال حديثه على هامش اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست، في تصريحات خاصة عن أردوغان: "نحن لا نحبه، ولا يحبنا، و(في الدول العربية) أيضًا لا يحبونه، خصوصًا أن تركيا وقطر تقومان بإيواء جماعة الإخوان المسلمين، التي تمثل تهديدًا للدول العربية لا يقل عن إيران".

وأضاف كاتس- حسب موقع روسيا اليوم- أن هناك عداءً واضحًا بين تركيا وإسرائيل، "لكن التجارة مستمرة في النمو، وربما حتى إن بعض أفراد عائلته (أردوغان) يشاركون في نقل الشاحنات إلى ميناء حيفا ومنها للأسواق العربية".

وبحسب الموقع الإسرائيلي، يتم تحميل العبّارات يوميًا في تركيا بشاحنات محمّلة بالبضائع التركية إلى حيفا، ثم يتم نقلها عبر الأردن إلى دول الخليج العربية. وأصبح هذا الطريق رسميًا منذ اندلاع المواجهات السورية، لنقل البضائع التركية إلى الأسواق في الدول العربية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,607
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,612
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,626
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,713

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة