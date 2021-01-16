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"البيئة" تؤكد السماح للقطاع الخاص باستيراد الشعير العلفي

‏وفق مجموعة من المتطلبات والاشتراطات التي أعلنتها الوزارة

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة السماح للقطاع الخاص باستيراد الشعير العلفي لغرض التجارة وفق مجموعة من المتطلبات.

وبينت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته على صفحتها أن من هذه المتطلبات أن يكون الاستيراد بعد استيفاء المتطلبات النظامية من وزارة التجارة والاستثمار، ووفقاً للمواصفات القياسية للشعير المستورد المعتمدة من المؤسسة العامة للحبوب التي يمكن الحصول عليها من موقع المؤسسة على الإنترنت، مبينة أن القرار جاء استجابةً للطلبات المقدمة من القطاع الخاص والمتضمنة الالتزام بالمواصفات المعتمدة من المؤسسة العامة للحبوب دون أي دعم حكومي.

وأشارت الوزارة إلى أهمية التأكيد على الالتزام بالتعبئة في أكياس خاصة بالشركة المستوردة بزنة 50 كيلوجراماً للكيس، وتزويد المؤسسة العامة للحبوب ببيان شهري عن حجم الكميات المستوردة؛ بهدف متابعة المخزون الاستراتيجي للشعير، موضحة أن أنظمة الاستيراد والتصدير في المملكة تشترط تضمين السجل التجاري.

وزارة البيئة والمياه والزراعة استيراد الشعير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تؤكد السماح للقطاع الخاص باستيراد الشعير العلفي
سبق

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة السماح للقطاع الخاص باستيراد الشعير العلفي لغرض التجارة وفق مجموعة من المتطلبات.

وبينت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته على صفحتها أن من هذه المتطلبات أن يكون الاستيراد بعد استيفاء المتطلبات النظامية من وزارة التجارة والاستثمار، ووفقاً للمواصفات القياسية للشعير المستورد المعتمدة من المؤسسة العامة للحبوب التي يمكن الحصول عليها من موقع المؤسسة على الإنترنت، مبينة أن القرار جاء استجابةً للطلبات المقدمة من القطاع الخاص والمتضمنة الالتزام بالمواصفات المعتمدة من المؤسسة العامة للحبوب دون أي دعم حكومي.

وأشارت الوزارة إلى أهمية التأكيد على الالتزام بالتعبئة في أكياس خاصة بالشركة المستوردة بزنة 50 كيلوجراماً للكيس، وتزويد المؤسسة العامة للحبوب ببيان شهري عن حجم الكميات المستوردة؛ بهدف متابعة المخزون الاستراتيجي للشعير، موضحة أن أنظمة الاستيراد والتصدير في المملكة تشترط تضمين السجل التجاري.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
12:32 PM

"البيئة" تؤكد السماح للقطاع الخاص باستيراد الشعير العلفي

‏وفق مجموعة من المتطلبات والاشتراطات التي أعلنتها الوزارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة السماح للقطاع الخاص باستيراد الشعير العلفي لغرض التجارة وفق مجموعة من المتطلبات.

وبينت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته على صفحتها أن من هذه المتطلبات أن يكون الاستيراد بعد استيفاء المتطلبات النظامية من وزارة التجارة والاستثمار، ووفقاً للمواصفات القياسية للشعير المستورد المعتمدة من المؤسسة العامة للحبوب التي يمكن الحصول عليها من موقع المؤسسة على الإنترنت، مبينة أن القرار جاء استجابةً للطلبات المقدمة من القطاع الخاص والمتضمنة الالتزام بالمواصفات المعتمدة من المؤسسة العامة للحبوب دون أي دعم حكومي.

وأشارت الوزارة إلى أهمية التأكيد على الالتزام بالتعبئة في أكياس خاصة بالشركة المستوردة بزنة 50 كيلوجراماً للكيس، وتزويد المؤسسة العامة للحبوب ببيان شهري عن حجم الكميات المستوردة؛ بهدف متابعة المخزون الاستراتيجي للشعير، موضحة أن أنظمة الاستيراد والتصدير في المملكة تشترط تضمين السجل التجاري.

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