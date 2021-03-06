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"آل الشيخ" يرعى البرنامج العلمي "فقه الأذان والإقامة" بتنظيم الشؤون الإسلامية بعسير

"الخيري": يستهدف منسوبي المساجد لتذكيرهم بالمسائل المهمة في حياة الشارع المسلم

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، البرنامج العلمي فقه الأذان والإقامة، برعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وبالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء الذي يفتتحه مدير عام الفرع الشيخ أحمد بن عبدالله الخيري، مساء غدٍ الأحد، بكلمة عنوانها (أهمية توحيد الألوهية وفضله)، ثم تنطلق بقية محاضرات البرنامج الذي يشارك فيها نخبة من المشايخ والمختصين من دعاة المنطقة، ويستمر لمدة خمسة أيام.

وبيّن الشيخ أحمد الخيري أن هذا البرنامج يستهدف منسوبي المساجد من أئمة ومؤذنين وخطباء الجمع لتذكيرهم بالمسائل المهمة في حياة الشارع المسلم والتي تجعلهم أكثر استقامة على الطريق السوي، وكذلك لمعالجة الأخطاء الشرعية في بعض ألفاظ الأذان والإقامة.

يُذكر أن هذا البرنامج يأتي بالشراكة مع معهد الأئمة والخطباء بالوزارة، وستبث جميع محاضراته عبر تطبيق زوم.

وفي الختام قدم الخيري الشكر لوزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ ، على رعايته الكريمة لهذا البرنامج المبارك.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عسير

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"آل الشيخ" يرعى البرنامج العلمي "فقه الأذان والإقامة" بتنظيم الشؤون الإسلامية بعسير
سبق

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، البرنامج العلمي فقه الأذان والإقامة، برعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وبالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء الذي يفتتحه مدير عام الفرع الشيخ أحمد بن عبدالله الخيري، مساء غدٍ الأحد، بكلمة عنوانها (أهمية توحيد الألوهية وفضله)، ثم تنطلق بقية محاضرات البرنامج الذي يشارك فيها نخبة من المشايخ والمختصين من دعاة المنطقة، ويستمر لمدة خمسة أيام.

وبيّن الشيخ أحمد الخيري أن هذا البرنامج يستهدف منسوبي المساجد من أئمة ومؤذنين وخطباء الجمع لتذكيرهم بالمسائل المهمة في حياة الشارع المسلم والتي تجعلهم أكثر استقامة على الطريق السوي، وكذلك لمعالجة الأخطاء الشرعية في بعض ألفاظ الأذان والإقامة.

يُذكر أن هذا البرنامج يأتي بالشراكة مع معهد الأئمة والخطباء بالوزارة، وستبث جميع محاضراته عبر تطبيق زوم.

وفي الختام قدم الخيري الشكر لوزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ ، على رعايته الكريمة لهذا البرنامج المبارك.

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
11:26 PM

"آل الشيخ" يرعى البرنامج العلمي "فقه الأذان والإقامة" بتنظيم الشؤون الإسلامية بعسير

"الخيري": يستهدف منسوبي المساجد لتذكيرهم بالمسائل المهمة في حياة الشارع المسلم

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، البرنامج العلمي فقه الأذان والإقامة، برعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وبالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء الذي يفتتحه مدير عام الفرع الشيخ أحمد بن عبدالله الخيري، مساء غدٍ الأحد، بكلمة عنوانها (أهمية توحيد الألوهية وفضله)، ثم تنطلق بقية محاضرات البرنامج الذي يشارك فيها نخبة من المشايخ والمختصين من دعاة المنطقة، ويستمر لمدة خمسة أيام.

وبيّن الشيخ أحمد الخيري أن هذا البرنامج يستهدف منسوبي المساجد من أئمة ومؤذنين وخطباء الجمع لتذكيرهم بالمسائل المهمة في حياة الشارع المسلم والتي تجعلهم أكثر استقامة على الطريق السوي، وكذلك لمعالجة الأخطاء الشرعية في بعض ألفاظ الأذان والإقامة.

يُذكر أن هذا البرنامج يأتي بالشراكة مع معهد الأئمة والخطباء بالوزارة، وستبث جميع محاضراته عبر تطبيق زوم.

وفي الختام قدم الخيري الشكر لوزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ ، على رعايته الكريمة لهذا البرنامج المبارك.

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