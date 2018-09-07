شاهد.. محافظ يدمة يستقبل في مكتبه مدير فرع "الشؤون الإسلامية" بنجران

لقاء ناقشا فيه مواضيع عدة تخص مساجد بالمحافظة ومراكزها والجهود المبذولة

استقبل محافظ محافظة يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي، في مكتبه، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران عبدالرحمن بن سعد العصيمي الذي يزور محافظة يدمة حالياً.

ورحب "العنزي" بمدير عام فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران؛ حيث تم مناقشة بعض المواضيع التي تخص المساجد بالمحافظة ومراكزها، كما أثنى المحافظ على الجهود المبذولة من "العصيمي" لخدمة المساجد والدعوة إلى الله، متمنياً له دوام التوفيق في مسيرة عمله وفق تطلعات أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ونائبة الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز.

ومن جهته، أعرب "العصيمي" عن شكره وتقديره لمحافظ يدمة لما لقي من حرص على العمل والتنسيق بين الإدارات وما وجده من حسن استقبال.