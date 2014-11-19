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"التحالف" يُنفِّذ 28 عملية استهداف ويقتل أكثر من 100 عنصر حوثي بمأرب والبيضاء

أعلن تنفيذ 7 عمليات بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية اليوم الجمعة أنه نفَّذ 28 عملية استهداف للميليشيا الحوثية في مأرب والبيضاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتفصيلاً، أوضح التحالف أن العمليات أسفرت عن مقتل أكثر من 100 عنصر إرهابي، وتدمير 19 آلية عسكرية ومنظومة دفاع جوي.

وأعلن التحالف أيضًا أنه نفَّذ 7 عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف" يُنفِّذ 28 عملية استهداف ويقتل أكثر من 100 عنصر حوثي بمأرب والبيضاء
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية اليوم الجمعة أنه نفَّذ 28 عملية استهداف للميليشيا الحوثية في مأرب والبيضاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتفصيلاً، أوضح التحالف أن العمليات أسفرت عن مقتل أكثر من 100 عنصر إرهابي، وتدمير 19 آلية عسكرية ومنظومة دفاع جوي.

وأعلن التحالف أيضًا أنه نفَّذ 7 عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
08:41 PM

"التحالف" يُنفِّذ 28 عملية استهداف ويقتل أكثر من 100 عنصر حوثي بمأرب والبيضاء

أعلن تنفيذ 7 عمليات بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,208

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية اليوم الجمعة أنه نفَّذ 28 عملية استهداف للميليشيا الحوثية في مأرب والبيضاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتفصيلاً، أوضح التحالف أن العمليات أسفرت عن مقتل أكثر من 100 عنصر إرهابي، وتدمير 19 آلية عسكرية ومنظومة دفاع جوي.

وأعلن التحالف أيضًا أنه نفَّذ 7 عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,649
201,250 سيارة ..

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12,228
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38 مليار ..

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2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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