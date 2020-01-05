النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سلسال التضخم" يُهدي تركيا ارتفاعًا جديدًا في العام الجديد!

معدل بدأ قبل عام ونصف بتراجع الليرة وتوتر سياسي مع أمريكا

ارتفع معدل تضخّم أسعار المستهلكين في تركيا للشهر الثاني على التوالي إلى 11.84% على أساس سنوي في آخر شهور 2019.

ووفق بيانات رسمية، أمس الأول الجمعة، ارتفع التضخم 0.74% مقارنة مع نوفمبر الماضي، بحسب هيئة الإحصاء التركية.

وقالت صحيفة "زمان" التركية: إن معدل التضخم قفز في نوفمبر الماضي إلى 10.56% بعدما سجّل انخفاضًا كبيرًا في أكتوبر الماضي عندما أصبح 9.26%، بعدما كان في شهر أغسطس الماضي 15.01%، وفي يوليو 16.65%.

وبدأ معدل التضخم السنوي في الارتفاع بعد أغسطس 2018 بسبب تراجع قيمة الليرة، على إثر التوترات السياسية مع واشنطن، وفي الشهر الحادي عشر من عام 2018، بلغ معدل التضخم 21.6%.

تركيا هيئة الإحصاء التركية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"سلسال التضخم" يُهدي تركيا ارتفاعًا جديدًا في العام الجديد!
سبق

ارتفع معدل تضخّم أسعار المستهلكين في تركيا للشهر الثاني على التوالي إلى 11.84% على أساس سنوي في آخر شهور 2019.

ووفق بيانات رسمية، أمس الأول الجمعة، ارتفع التضخم 0.74% مقارنة مع نوفمبر الماضي، بحسب هيئة الإحصاء التركية.

وقالت صحيفة "زمان" التركية: إن معدل التضخم قفز في نوفمبر الماضي إلى 10.56% بعدما سجّل انخفاضًا كبيرًا في أكتوبر الماضي عندما أصبح 9.26%، بعدما كان في شهر أغسطس الماضي 15.01%، وفي يوليو 16.65%.

وبدأ معدل التضخم السنوي في الارتفاع بعد أغسطس 2018 بسبب تراجع قيمة الليرة، على إثر التوترات السياسية مع واشنطن، وفي الشهر الحادي عشر من عام 2018، بلغ معدل التضخم 21.6%.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
11:24 AM

"سلسال التضخم" يُهدي تركيا ارتفاعًا جديدًا في العام الجديد!

معدل بدأ قبل عام ونصف بتراجع الليرة وتوتر سياسي مع أمريكا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,885

ارتفع معدل تضخّم أسعار المستهلكين في تركيا للشهر الثاني على التوالي إلى 11.84% على أساس سنوي في آخر شهور 2019.

ووفق بيانات رسمية، أمس الأول الجمعة، ارتفع التضخم 0.74% مقارنة مع نوفمبر الماضي، بحسب هيئة الإحصاء التركية.

وقالت صحيفة "زمان" التركية: إن معدل التضخم قفز في نوفمبر الماضي إلى 10.56% بعدما سجّل انخفاضًا كبيرًا في أكتوبر الماضي عندما أصبح 9.26%، بعدما كان في شهر أغسطس الماضي 15.01%، وفي يوليو 16.65%.

وبدأ معدل التضخم السنوي في الارتفاع بعد أغسطس 2018 بسبب تراجع قيمة الليرة، على إثر التوترات السياسية مع واشنطن، وفي الشهر الحادي عشر من عام 2018، بلغ معدل التضخم 21.6%.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,363
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,730
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,133
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,688

كاريكاتير

تم الدعس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة