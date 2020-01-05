"سلسال التضخم" يُهدي تركيا ارتفاعًا جديدًا في العام الجديد!

معدل بدأ قبل عام ونصف بتراجع الليرة وتوتر سياسي مع أمريكا

ارتفع معدل تضخّم أسعار المستهلكين في تركيا للشهر الثاني على التوالي إلى 11.84% على أساس سنوي في آخر شهور 2019.

ووفق بيانات رسمية، أمس الأول الجمعة، ارتفع التضخم 0.74% مقارنة مع نوفمبر الماضي، بحسب هيئة الإحصاء التركية.

وقالت صحيفة "زمان" التركية: إن معدل التضخم قفز في نوفمبر الماضي إلى 10.56% بعدما سجّل انخفاضًا كبيرًا في أكتوبر الماضي عندما أصبح 9.26%، بعدما كان في شهر أغسطس الماضي 15.01%، وفي يوليو 16.65%.

وبدأ معدل التضخم السنوي في الارتفاع بعد أغسطس 2018 بسبب تراجع قيمة الليرة، على إثر التوترات السياسية مع واشنطن، وفي الشهر الحادي عشر من عام 2018، بلغ معدل التضخم 21.6%.