النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نتيجة ودية وهامة.. تقدير باكستاني للتطورات الإيجابية بـ"مجلس التعاون"

ثمّنت دورَ أمير الكويت وأكدت دور "قمة العلا" في تعزيز الثقة بين دول المجلس

رحّبت باكستان، بقرار المملكة العربية السعودية ودولة قطر، إعادة فتح الحدود البرية والجوية والبحرية بين البلدين.

وجاء في بيان الخارجية الباكستانية، صباح اليوم الثلاثاء، أن باكستان تُقدّر الخطوات الأخرى التي تتخذها دول مجلس التعاون الخليجي، والتي ستساهم في حل القضايا العالقة بين دول المجلس المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات.

وتشيد باكستان بالدور الإيجابي الذي يقوم به أمير الكويت تجاه حل الخلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وقد أدت جهوده الدؤوبة والصادقة وتعاون دول المجلس إلى هذه النتيجة الودية والهامة.

وتأمل باكستان أن تعزز قمة دول مجلس التعاون الخليجي الحالية والتي ستنعقد في مدينة العلا التاريخية بالمملكة اليوم، هذه التطورات المشجعة وتؤدي إلى تعزيز الثقة والتعاون بين دول مجلس التعاون.

يشار إلى أن باكستان تعطي أهمية كبيرة لعلاقتها مع مجلس التعاون الخليجي وكذلك علاقاتها الثنائية مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نتيجة ودية وهامة.. تقدير باكستاني للتطورات الإيجابية بـ"مجلس التعاون"
سبق

رحّبت باكستان، بقرار المملكة العربية السعودية ودولة قطر، إعادة فتح الحدود البرية والجوية والبحرية بين البلدين.

وجاء في بيان الخارجية الباكستانية، صباح اليوم الثلاثاء، أن باكستان تُقدّر الخطوات الأخرى التي تتخذها دول مجلس التعاون الخليجي، والتي ستساهم في حل القضايا العالقة بين دول المجلس المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات.

وتشيد باكستان بالدور الإيجابي الذي يقوم به أمير الكويت تجاه حل الخلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وقد أدت جهوده الدؤوبة والصادقة وتعاون دول المجلس إلى هذه النتيجة الودية والهامة.

وتأمل باكستان أن تعزز قمة دول مجلس التعاون الخليجي الحالية والتي ستنعقد في مدينة العلا التاريخية بالمملكة اليوم، هذه التطورات المشجعة وتؤدي إلى تعزيز الثقة والتعاون بين دول مجلس التعاون.

يشار إلى أن باكستان تعطي أهمية كبيرة لعلاقتها مع مجلس التعاون الخليجي وكذلك علاقاتها الثنائية مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
01:28 PM

نتيجة ودية وهامة.. تقدير باكستاني للتطورات الإيجابية بـ"مجلس التعاون"

ثمّنت دورَ أمير الكويت وأكدت دور "قمة العلا" في تعزيز الثقة بين دول المجلس

A A A
يوسف سفر - الرياض
0
572

رحّبت باكستان، بقرار المملكة العربية السعودية ودولة قطر، إعادة فتح الحدود البرية والجوية والبحرية بين البلدين.

وجاء في بيان الخارجية الباكستانية، صباح اليوم الثلاثاء، أن باكستان تُقدّر الخطوات الأخرى التي تتخذها دول مجلس التعاون الخليجي، والتي ستساهم في حل القضايا العالقة بين دول المجلس المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات.

وتشيد باكستان بالدور الإيجابي الذي يقوم به أمير الكويت تجاه حل الخلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وقد أدت جهوده الدؤوبة والصادقة وتعاون دول المجلس إلى هذه النتيجة الودية والهامة.

وتأمل باكستان أن تعزز قمة دول مجلس التعاون الخليجي الحالية والتي ستنعقد في مدينة العلا التاريخية بالمملكة اليوم، هذه التطورات المشجعة وتؤدي إلى تعزيز الثقة والتعاون بين دول مجلس التعاون.

يشار إلى أن باكستان تعطي أهمية كبيرة لعلاقتها مع مجلس التعاون الخليجي وكذلك علاقاتها الثنائية مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,130
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,882
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,455
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,616

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة
المملكة في زمن كورونا

المملكة في زمن كورونا

ماجد البريكان
معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة