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شاهد.. حرائق ضخمة تلتهم جامعة ليون الفرنسية

مصادر أرجعتها إلى انفجار أسطوانات غاز

شبّت نيران هائلة، اليوم الخميس، في مباني تابعة لجامعة ليون الفرنسية.

وتداولت شبكات التواصل الاجتماعي عدداً من مقاطع الفيديو لانفجارات مدوية وحرائق ضخمة داخل محيط الجامعة.

ووفقاً لما أورده "روسيا اليوم"، أرجعت مصادر محلية الحريق إلى انفجار ثلاث أسطوانات غاز على سطح مبنى المكتبة في الحرم الجامعي أثناء أعمال بناء.

من جهتها، أوضحت السلطات أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة جراء الحادث.

الرئيسية/ أخبار العالم

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شاهد.. حرائق ضخمة تلتهم جامعة ليون الفرنسية
سبق

شبّت نيران هائلة، اليوم الخميس، في مباني تابعة لجامعة ليون الفرنسية.

وتداولت شبكات التواصل الاجتماعي عدداً من مقاطع الفيديو لانفجارات مدوية وحرائق ضخمة داخل محيط الجامعة.

ووفقاً لما أورده "روسيا اليوم"، أرجعت مصادر محلية الحريق إلى انفجار ثلاث أسطوانات غاز على سطح مبنى المكتبة في الحرم الجامعي أثناء أعمال بناء.

من جهتها، أوضحت السلطات أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة جراء الحادث.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
05:50 PM

شاهد.. حرائق ضخمة تلتهم جامعة ليون الفرنسية

مصادر أرجعتها إلى انفجار أسطوانات غاز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شبّت نيران هائلة، اليوم الخميس، في مباني تابعة لجامعة ليون الفرنسية.

وتداولت شبكات التواصل الاجتماعي عدداً من مقاطع الفيديو لانفجارات مدوية وحرائق ضخمة داخل محيط الجامعة.

ووفقاً لما أورده "روسيا اليوم"، أرجعت مصادر محلية الحريق إلى انفجار ثلاث أسطوانات غاز على سطح مبنى المكتبة في الحرم الجامعي أثناء أعمال بناء.

من جهتها، أوضحت السلطات أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة جراء الحادث.

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