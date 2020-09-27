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"الموارد البشرية" بالمدينة المنورة تحتفل باليوم الوطني الـ91

"الصاعدي" شكر الفروع وثمَّن إبرازهم الاحتفالية على أكمل وجه

نظم فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة لقطاع التنمية الاجتماعية، اليوم؛ احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية.

وبدأ الاحتفال بالسلام الملكي، تلاه تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، ثم كلمة مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالات التي تحتفل بها إدارات وفروع الوزارة بالمدينة المنورة والمحافظات لإبراز ما تحقّق من منجزات وطنية منذ تأسيس مملكة العز والشموخ على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - موضحًا أن فرع الوزارة بالمنطقة يحرص على المشاركة والتفاعل مع جميع المناسبات الوطنية.

ثم ألقت مساعدة المدير العام لقطاع التنمية عبير أبوربعية كلمة، مبينة من خلالها أن قطاع التنمية الاجتماعية يحتفل بهذه المناسبة الغالية على الجميع في كل عام من خلال جميع الفروع التابعة للقطاع، داعية الله أن ينصر جنودنا البواسل على الحد الجنوبي، وأن يحفظ هذه البلاد وقيادتها الحكيمة من كل مكروه.

تلاه كلمة لمساعد المدير العام لقطاع العمل محمد النعمي، تحدث فيها عن مكانة الوطن في نفوس الجميع وواجبه على أبنائه.

وبعد ذلك تحدّث مساعد المدير العام للعمليات محمد السحيمي بأن دولتنا أعزها الله شهدت تطورات عمرانية وبنية تحتية ومشاريع تنموية تزخر بها مملكتنا من أجل رفاهية المواطن.

وتم تقديم عرض لفيلم وثائقي عما وصل له وطننا الغالي من تميز في المشاريع التي سوف تكون حديث العالم بإذن الله، وبعده تم الاطلاع على المعرض المصاحب للاحتفال الذي احتوى على 9 أركان لمختلف الفروع والمكاتب والمراكز التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة.

واختتم الحفل بالشكر من مساعدة قطاع التنمية الاجتماعية عبير أبو ربعية لجميع إدارات قطاع التنمية واللجنة التنظيمية واللجان والفرق التطوعية المشاركة في تنظيم الحفل، وتلاه تدشين مبادرة غراس التنمية من قبل المدير العام والمساعدين "١٠٠٠" غرسه لمباني الفرع وخارج محيطه بمنطقة المدينة المنورة.

وشكر "الصاعدي" جميع الفروع على هذه الأعمال والجهود التي بُذلت وأبرزت الاحتفالية على أكمل وجه، بمشاركة المجتمع، سائلاً الله أن يحفظ قيادتنا وشعبنا وأن يعز وطننا وينصره على كل من يُعاديه، دمت يا وطني وأنت لنا أفضل وأعزّ دار، ونردد بأن "هي لنا دار" للأبد.


واختتم الحفل بصورة جماعية تذكارية لجميع مدراء ومسؤولي فرع الوزارة بالمنطقة.

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"الموارد البشرية" بالمدينة المنورة تحتفل باليوم الوطني الـ91
سبق

نظم فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة لقطاع التنمية الاجتماعية، اليوم؛ احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية.

وبدأ الاحتفال بالسلام الملكي، تلاه تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، ثم كلمة مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالات التي تحتفل بها إدارات وفروع الوزارة بالمدينة المنورة والمحافظات لإبراز ما تحقّق من منجزات وطنية منذ تأسيس مملكة العز والشموخ على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - موضحًا أن فرع الوزارة بالمنطقة يحرص على المشاركة والتفاعل مع جميع المناسبات الوطنية.

ثم ألقت مساعدة المدير العام لقطاع التنمية عبير أبوربعية كلمة، مبينة من خلالها أن قطاع التنمية الاجتماعية يحتفل بهذه المناسبة الغالية على الجميع في كل عام من خلال جميع الفروع التابعة للقطاع، داعية الله أن ينصر جنودنا البواسل على الحد الجنوبي، وأن يحفظ هذه البلاد وقيادتها الحكيمة من كل مكروه.

تلاه كلمة لمساعد المدير العام لقطاع العمل محمد النعمي، تحدث فيها عن مكانة الوطن في نفوس الجميع وواجبه على أبنائه.

وبعد ذلك تحدّث مساعد المدير العام للعمليات محمد السحيمي بأن دولتنا أعزها الله شهدت تطورات عمرانية وبنية تحتية ومشاريع تنموية تزخر بها مملكتنا من أجل رفاهية المواطن.

وتم تقديم عرض لفيلم وثائقي عما وصل له وطننا الغالي من تميز في المشاريع التي سوف تكون حديث العالم بإذن الله، وبعده تم الاطلاع على المعرض المصاحب للاحتفال الذي احتوى على 9 أركان لمختلف الفروع والمكاتب والمراكز التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة.

واختتم الحفل بالشكر من مساعدة قطاع التنمية الاجتماعية عبير أبو ربعية لجميع إدارات قطاع التنمية واللجنة التنظيمية واللجان والفرق التطوعية المشاركة في تنظيم الحفل، وتلاه تدشين مبادرة غراس التنمية من قبل المدير العام والمساعدين "١٠٠٠" غرسه لمباني الفرع وخارج محيطه بمنطقة المدينة المنورة.

وشكر "الصاعدي" جميع الفروع على هذه الأعمال والجهود التي بُذلت وأبرزت الاحتفالية على أكمل وجه، بمشاركة المجتمع، سائلاً الله أن يحفظ قيادتنا وشعبنا وأن يعز وطننا وينصره على كل من يُعاديه، دمت يا وطني وأنت لنا أفضل وأعزّ دار، ونردد بأن "هي لنا دار" للأبد.


واختتم الحفل بصورة جماعية تذكارية لجميع مدراء ومسؤولي فرع الوزارة بالمنطقة.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
10:03 PM

"الموارد البشرية" بالمدينة المنورة تحتفل باليوم الوطني الـ91

"الصاعدي" شكر الفروع وثمَّن إبرازهم الاحتفالية على أكمل وجه

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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نظم فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة لقطاع التنمية الاجتماعية، اليوم؛ احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية.

وبدأ الاحتفال بالسلام الملكي، تلاه تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، ثم كلمة مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالات التي تحتفل بها إدارات وفروع الوزارة بالمدينة المنورة والمحافظات لإبراز ما تحقّق من منجزات وطنية منذ تأسيس مملكة العز والشموخ على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - موضحًا أن فرع الوزارة بالمنطقة يحرص على المشاركة والتفاعل مع جميع المناسبات الوطنية.

ثم ألقت مساعدة المدير العام لقطاع التنمية عبير أبوربعية كلمة، مبينة من خلالها أن قطاع التنمية الاجتماعية يحتفل بهذه المناسبة الغالية على الجميع في كل عام من خلال جميع الفروع التابعة للقطاع، داعية الله أن ينصر جنودنا البواسل على الحد الجنوبي، وأن يحفظ هذه البلاد وقيادتها الحكيمة من كل مكروه.

تلاه كلمة لمساعد المدير العام لقطاع العمل محمد النعمي، تحدث فيها عن مكانة الوطن في نفوس الجميع وواجبه على أبنائه.

وبعد ذلك تحدّث مساعد المدير العام للعمليات محمد السحيمي بأن دولتنا أعزها الله شهدت تطورات عمرانية وبنية تحتية ومشاريع تنموية تزخر بها مملكتنا من أجل رفاهية المواطن.

وتم تقديم عرض لفيلم وثائقي عما وصل له وطننا الغالي من تميز في المشاريع التي سوف تكون حديث العالم بإذن الله، وبعده تم الاطلاع على المعرض المصاحب للاحتفال الذي احتوى على 9 أركان لمختلف الفروع والمكاتب والمراكز التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة.

واختتم الحفل بالشكر من مساعدة قطاع التنمية الاجتماعية عبير أبو ربعية لجميع إدارات قطاع التنمية واللجنة التنظيمية واللجان والفرق التطوعية المشاركة في تنظيم الحفل، وتلاه تدشين مبادرة غراس التنمية من قبل المدير العام والمساعدين "١٠٠٠" غرسه لمباني الفرع وخارج محيطه بمنطقة المدينة المنورة.

وشكر "الصاعدي" جميع الفروع على هذه الأعمال والجهود التي بُذلت وأبرزت الاحتفالية على أكمل وجه، بمشاركة المجتمع، سائلاً الله أن يحفظ قيادتنا وشعبنا وأن يعز وطننا وينصره على كل من يُعاديه، دمت يا وطني وأنت لنا أفضل وأعزّ دار، ونردد بأن "هي لنا دار" للأبد.


واختتم الحفل بصورة جماعية تذكارية لجميع مدراء ومسؤولي فرع الوزارة بالمنطقة.

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