النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

من أعالي قمم جبال القهر بـ"الريث".. أطفال يحملون العلم السعودي

جسدوا صورة وطنية رائعة مُرتدين الزي الجبلي التراثي

جسد أطفال الريث بجبال القهر صورة وطنية أثناء حملهم للعلم السعودي مرتدين الزي الجبلي التراثي، وهم فوق قمة جبل القهر بمحافظة الريث بجازان.

ووثق المواطن صالح مداوي الريثي احتفال بعض طلاب ابتدائية خطوة العين ومتوسطة وثانوية وادي عمود بإدارة تعليم صبيا بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
من أعالي قمم جبال القهر بـ"الريث".. أطفال يحملون العلم السعودي
سبق

جسد أطفال الريث بجبال القهر صورة وطنية أثناء حملهم للعلم السعودي مرتدين الزي الجبلي التراثي، وهم فوق قمة جبل القهر بمحافظة الريث بجازان.

ووثق المواطن صالح مداوي الريثي احتفال بعض طلاب ابتدائية خطوة العين ومتوسطة وثانوية وادي عمود بإدارة تعليم صبيا بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91.

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
12:28 AM

من أعالي قمم جبال القهر بـ"الريث".. أطفال يحملون العلم السعودي

جسدوا صورة وطنية رائعة مُرتدين الزي الجبلي التراثي

A A A
فهد كاملي - جازان
4
5,952

جسد أطفال الريث بجبال القهر صورة وطنية أثناء حملهم للعلم السعودي مرتدين الزي الجبلي التراثي، وهم فوق قمة جبل القهر بمحافظة الريث بجازان.

ووثق المواطن صالح مداوي الريثي احتفال بعض طلاب ابتدائية خطوة العين ومتوسطة وثانوية وادي عمود بإدارة تعليم صبيا بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,909
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,730
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,911
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,246

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة