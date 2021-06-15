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الموانئ الكويتية تستأنف حركة الملاحة البحرية

قالت: بعد تحسن مستوى الرؤية وحالة الطقس

استأنفت الموانئ الكويتية حركة الملاحة البحرية اليوم، بعد تحسن مستوى الرؤية وحالة الطقس.

وأفادت مؤسسة الموانئ الكويتية بأن حركة الملاحة البحرية في الموانئ الثلاثة: (الشويخ، والشعيبة، والدوحة) استؤنفت بناءً على الإفادات الميدانية من مديري العمليات البحرية بتحسن حالة الطقس والرؤية الأفقية.

وكانت المؤسسة قد أعلنت يوم الأحد الماضي توقف حركة الملاحة البحرية في الموانئ الثلاثة مؤقتًا بسبب الأحوال الجوية.

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الموانئ الكويتية تستأنف حركة الملاحة البحرية
سبق

استأنفت الموانئ الكويتية حركة الملاحة البحرية اليوم، بعد تحسن مستوى الرؤية وحالة الطقس.

وأفادت مؤسسة الموانئ الكويتية بأن حركة الملاحة البحرية في الموانئ الثلاثة: (الشويخ، والشعيبة، والدوحة) استؤنفت بناءً على الإفادات الميدانية من مديري العمليات البحرية بتحسن حالة الطقس والرؤية الأفقية.

وكانت المؤسسة قد أعلنت يوم الأحد الماضي توقف حركة الملاحة البحرية في الموانئ الثلاثة مؤقتًا بسبب الأحوال الجوية.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
12:15 PM

الموانئ الكويتية تستأنف حركة الملاحة البحرية

قالت: بعد تحسن مستوى الرؤية وحالة الطقس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
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استأنفت الموانئ الكويتية حركة الملاحة البحرية اليوم، بعد تحسن مستوى الرؤية وحالة الطقس.

وأفادت مؤسسة الموانئ الكويتية بأن حركة الملاحة البحرية في الموانئ الثلاثة: (الشويخ، والشعيبة، والدوحة) استؤنفت بناءً على الإفادات الميدانية من مديري العمليات البحرية بتحسن حالة الطقس والرؤية الأفقية.

وكانت المؤسسة قد أعلنت يوم الأحد الماضي توقف حركة الملاحة البحرية في الموانئ الثلاثة مؤقتًا بسبب الأحوال الجوية.

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