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"الصريصري" مديرًا للتعليم والتدريب بالسعودية لصناعة الطيران

عُين الدكتور سامي بن محمد الصريصري، مديرا عامًّا للتعليم والتدريب الفني لشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران.

وسبق أن حصل الدكتور "الصريصري" على درجة الدكتوراه في النقل الجوي من جامعة كرانفيلد بالمملكة المتحدة، كما يمتلك خبرة عملية تزيد على 27 عامًا، وكان آخر منصب تولاه مدير عام السلامة وإدارة المخاطر بهيئة الطيران المدني.

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"الصريصري" مديرًا للتعليم والتدريب بالسعودية لصناعة الطيران
سبق

عُين الدكتور سامي بن محمد الصريصري، مديرا عامًّا للتعليم والتدريب الفني لشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران.

وسبق أن حصل الدكتور "الصريصري" على درجة الدكتوراه في النقل الجوي من جامعة كرانفيلد بالمملكة المتحدة، كما يمتلك خبرة عملية تزيد على 27 عامًا، وكان آخر منصب تولاه مدير عام السلامة وإدارة المخاطر بهيئة الطيران المدني.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
04:40 PM

"الصريصري" مديرًا للتعليم والتدريب بالسعودية لصناعة الطيران

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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عُين الدكتور سامي بن محمد الصريصري، مديرا عامًّا للتعليم والتدريب الفني لشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران.

وسبق أن حصل الدكتور "الصريصري" على درجة الدكتوراه في النقل الجوي من جامعة كرانفيلد بالمملكة المتحدة، كما يمتلك خبرة عملية تزيد على 27 عامًا، وكان آخر منصب تولاه مدير عام السلامة وإدارة المخاطر بهيئة الطيران المدني.

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