"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة و"المدني" تحذّر

دعت إلى الابتعاد عن مجاري السيول والاتصال على 998 بالطوارئ

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد، والسيول.

ويشمل التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الـ 9 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

بدورها، حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة -لا سمح الله-.