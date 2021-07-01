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"عطيف" يحتفل بزواجه في أحد المسارحة

احتفل يحيى حسن عبدالله فقيه عطيف بزواجه من ابنة الشيخ محمد عبدالله فقيه عطيف، بقرية جحا غرب محافظة أحد المسارحة وذلك في حفل عائلي، حضره عدد من أقارب العروسين، والأصدقاء، وسط إجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا.

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"عطيف" يحتفل بزواجه في أحد المسارحة
سبق

احتفل يحيى حسن عبدالله فقيه عطيف بزواجه من ابنة الشيخ محمد عبدالله فقيه عطيف، بقرية جحا غرب محافظة أحد المسارحة وذلك في حفل عائلي، حضره عدد من أقارب العروسين، والأصدقاء، وسط إجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
09:57 PM

"عطيف" يحتفل بزواجه في أحد المسارحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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احتفل يحيى حسن عبدالله فقيه عطيف بزواجه من ابنة الشيخ محمد عبدالله فقيه عطيف، بقرية جحا غرب محافظة أحد المسارحة وذلك في حفل عائلي، حضره عدد من أقارب العروسين، والأصدقاء، وسط إجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا.

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