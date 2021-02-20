ماذا يمكن أن يحدث لعظامك؟ تحذير شديد للمدخنين يرسله مختص

حذر استشاري الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء الحاج حسين، المدخنين من مرض هشاشة العظام، مشيراً إلى أن التدخين يساعد على الإصابة بمرض هشاشة العظام لدى جميع الفئات العمرية من الذكور والإناث، كما يقلل من كفاءة هرمون الكالسيتونين المسؤول عن زيادة قوة وصلابة العظام، وكذلك هرمون الإستروجين الذي يلعب دوراً مهمًّا في بناء العظام وحمايتها من الوهن والضعف لدى النساء. يزيد ضعف العظام وبين أن التدخين يقلل من فعالية فيتامين (د) الذي يلعب دوراً هاماً في بناء العظام، وبالتالي يضعف امتصاص الكالسيوم المطلوب لبناء العظام، كما يؤثر التدخين أيضًا بالسلب على كفاءة الأوعية الدموية والأعصاب، وخاصة القدمين والرجلين؛ مما يزيد من ضعف العظام وتعرضها للكسور؛ لذا فإن التئام كسور العظام لدى المدخنين يعد أكثر بطئًا مقارنة بغير المدخنين، كما أن أكثر العظام تأثرًا بالتدخين وأكثرها تعرضاً للهشاشة وسهولة الكسر هي العمود الفقري وعظام رأس الفخذ. انقباض الأوعية الدموية ولفت إلى أن العظام تعتمد على الأوكسجين والمعادن التى تصل إليها عن طريق الدم، وفى حالة التدخين تزيد نسب النيكوتين ويحدث انقباض فى الأوعية الدموية، وهو ما يقلل من نسب المواد الغذائية التى يحتاجها الجسم، وبالتالى تتأثر العظام، كما أن السجائر تحتوي على مواد سامة تقلل من مقاومة الجسم للضمور والجروح والكسور، كما تعمل السجائر على تلف الهرمونات التى تقوي العظام. يقلل تدفق الدم١١ ويكشف استشاري الروماتيزم ، بعض الحقائق المرتبطة بين التدخين وتأثيره على العظام؛ حيث يقول: "النيكوتين في السجائر يؤدي إلى إبطاء إنتاج الخلايا المكونة للعظام، وبالتالي تقل كمية العظام بالجسم، كما يقلل التدخين من امتصاص الكالسيوم من الغذاء والكالسيوم ضروري لتكوين العظام، وبالتالي تكون العظام ضعيفة، التدخين يساعد على تكسير هرمون الاستروجين في الجسم، والاستروجين مهم لبناء والحفاظ على هيكل عظمي قوي، كما أن التدخين يؤثر أيضًا على الأنسجة الهيكلية الأخرى مثل الأوتار والعضلات؛ مما يزيد من مخاطر الإصابة والمرض؛ فنسبة إصابات عضلات الكتف لدى المدخنين تقارب ضعفي تلك لدى غير المدخنين، وذلك ناتج عن ضعف الأوتار لدى المدخنين، كما يرتبط التدخين أيضًا مع زيادة الشكوى من آلام أسفل الظهر ومرض الروماتويد". غذاء صحي ورياضة ودعا استشاري العظام المدخنين إلى ضرورة التوقف عن التدخين حتى يبدأ الجسم يستردّ عافيته بشكل جيد، والحرص على تناول الغذاء الصحي الذي يحتوي على جميع العناصر والفواكه والخضراوات، وممارسة رياضة المشي يوميًّا، لتحسين تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى النسيج العظمي؛ ما يساعد على بناء العظام، وتجنب التحميل على العظام؛ لأن ذلك يؤدي إلى ترسب الكالسيوم والمعادن منها، ما يصيبها بالهشاشة.

ماذا يمكن أن يحدث لعظامك؟ تحذير شديد للمدخنين يرسله مختص عبدالله الراجحي سبق 2021-02-20 حذر استشاري الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء الحاج حسين، المدخنين من مرض هشاشة العظام، مشيراً إلى أن التدخين يساعد على الإصابة بمرض هشاشة العظام لدى جميع الفئات العمرية من الذكور والإناث، كما يقلل من كفاءة هرمون الكالسيتونين المسؤول عن زيادة قوة وصلابة العظام، وكذلك هرمون الإستروجين الذي يلعب دوراً مهمًّا في بناء العظام وحمايتها من الوهن والضعف لدى النساء.



يزيد ضعف العظام

وبين أن التدخين يقلل من فعالية فيتامين (د) الذي يلعب دوراً هاماً في بناء العظام، وبالتالي يضعف امتصاص الكالسيوم المطلوب لبناء العظام، كما يؤثر التدخين أيضًا بالسلب على كفاءة الأوعية الدموية والأعصاب، وخاصة القدمين والرجلين؛ مما يزيد من ضعف العظام وتعرضها للكسور؛ لذا فإن التئام كسور العظام لدى المدخنين يعد أكثر بطئًا مقارنة بغير المدخنين، كما أن أكثر العظام تأثرًا بالتدخين وأكثرها تعرضاً للهشاشة وسهولة الكسر هي العمود الفقري وعظام رأس الفخذ.



انقباض الأوعية الدموية

ولفت إلى أن العظام تعتمد على الأوكسجين والمعادن التى تصل إليها عن طريق الدم، وفى حالة التدخين تزيد نسب النيكوتين ويحدث انقباض فى الأوعية الدموية، وهو ما يقلل من نسب المواد الغذائية التى يحتاجها الجسم، وبالتالى تتأثر العظام، كما أن السجائر تحتوي على مواد سامة تقلل من مقاومة الجسم للضمور والجروح والكسور، كما تعمل السجائر على تلف الهرمونات التى تقوي العظام.



يقلل تدفق الدم١١

ويكشف استشاري الروماتيزم ، بعض الحقائق المرتبطة بين التدخين وتأثيره على العظام؛ حيث يقول: "النيكوتين في السجائر يؤدي إلى إبطاء إنتاج الخلايا المكونة للعظام، وبالتالي تقل كمية العظام بالجسم، كما يقلل التدخين من امتصاص الكالسيوم من الغذاء والكالسيوم ضروري لتكوين العظام، وبالتالي تكون العظام ضعيفة، التدخين يساعد على تكسير هرمون الاستروجين في الجسم، والاستروجين مهم لبناء والحفاظ على هيكل عظمي قوي، كما أن التدخين يؤثر أيضًا على الأنسجة الهيكلية الأخرى مثل الأوتار والعضلات؛ مما يزيد من مخاطر الإصابة والمرض؛ فنسبة إصابات عضلات الكتف لدى المدخنين تقارب ضعفي تلك لدى غير المدخنين، وذلك ناتج عن ضعف الأوتار لدى المدخنين، كما يرتبط التدخين أيضًا مع زيادة الشكوى من آلام أسفل الظهر ومرض الروماتويد".



غذاء صحي ورياضة

ودعا استشاري العظام المدخنين إلى ضرورة التوقف عن التدخين حتى يبدأ الجسم يستردّ عافيته بشكل جيد، والحرص على تناول الغذاء الصحي الذي يحتوي على جميع العناصر والفواكه والخضراوات، وممارسة رياضة المشي يوميًّا، لتحسين تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى النسيج العظمي؛ ما يساعد على بناء العظام، وتجنب التحميل على العظام؛ لأن ذلك يؤدي إلى ترسب الكالسيوم والمعادن منها، ما يصيبها بالهشاشة.

20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442 12:07 PM

ماذا يمكن أن يحدث لعظامك؟ تحذير شديد للمدخنين يرسله مختص أكد أنه يقلل كفاءة هرموني الكالسيتونين والاستروجين وفعالية فيتامين D





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حذر استشاري الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء الحاج حسين، المدخنين من مرض هشاشة العظام، مشيراً إلى أن التدخين يساعد على الإصابة بمرض هشاشة العظام لدى جميع الفئات العمرية من الذكور والإناث، كما يقلل من كفاءة هرمون الكالسيتونين المسؤول عن زيادة قوة وصلابة العظام، وكذلك هرمون الإستروجين الذي يلعب دوراً مهمًّا في بناء العظام وحمايتها من الوهن والضعف لدى النساء.



يزيد ضعف العظام

وبين أن التدخين يقلل من فعالية فيتامين (د) الذي يلعب دوراً هاماً في بناء العظام، وبالتالي يضعف امتصاص الكالسيوم المطلوب لبناء العظام، كما يؤثر التدخين أيضًا بالسلب على كفاءة الأوعية الدموية والأعصاب، وخاصة القدمين والرجلين؛ مما يزيد من ضعف العظام وتعرضها للكسور؛ لذا فإن التئام كسور العظام لدى المدخنين يعد أكثر بطئًا مقارنة بغير المدخنين، كما أن أكثر العظام تأثرًا بالتدخين وأكثرها تعرضاً للهشاشة وسهولة الكسر هي العمود الفقري وعظام رأس الفخذ.



انقباض الأوعية الدموية

ولفت إلى أن العظام تعتمد على الأوكسجين والمعادن التى تصل إليها عن طريق الدم، وفى حالة التدخين تزيد نسب النيكوتين ويحدث انقباض فى الأوعية الدموية، وهو ما يقلل من نسب المواد الغذائية التى يحتاجها الجسم، وبالتالى تتأثر العظام، كما أن السجائر تحتوي على مواد سامة تقلل من مقاومة الجسم للضمور والجروح والكسور، كما تعمل السجائر على تلف الهرمونات التى تقوي العظام.



يقلل تدفق الدم١١

ويكشف استشاري الروماتيزم ، بعض الحقائق المرتبطة بين التدخين وتأثيره على العظام؛ حيث يقول: "النيكوتين في السجائر يؤدي إلى إبطاء إنتاج الخلايا المكونة للعظام، وبالتالي تقل كمية العظام بالجسم، كما يقلل التدخين من امتصاص الكالسيوم من الغذاء والكالسيوم ضروري لتكوين العظام، وبالتالي تكون العظام ضعيفة، التدخين يساعد على تكسير هرمون الاستروجين في الجسم، والاستروجين مهم لبناء والحفاظ على هيكل عظمي قوي، كما أن التدخين يؤثر أيضًا على الأنسجة الهيكلية الأخرى مثل الأوتار والعضلات؛ مما يزيد من مخاطر الإصابة والمرض؛ فنسبة إصابات عضلات الكتف لدى المدخنين تقارب ضعفي تلك لدى غير المدخنين، وذلك ناتج عن ضعف الأوتار لدى المدخنين، كما يرتبط التدخين أيضًا مع زيادة الشكوى من آلام أسفل الظهر ومرض الروماتويد".



غذاء صحي ورياضة

ودعا استشاري العظام المدخنين إلى ضرورة التوقف عن التدخين حتى يبدأ الجسم يستردّ عافيته بشكل جيد، والحرص على تناول الغذاء الصحي الذي يحتوي على جميع العناصر والفواكه والخضراوات، وممارسة رياضة المشي يوميًّا، لتحسين تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى النسيج العظمي؛ ما يساعد على بناء العظام، وتجنب التحميل على العظام؛ لأن ذلك يؤدي إلى ترسب الكالسيوم والمعادن منها، ما يصيبها بالهشاشة.