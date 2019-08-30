النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النصر: بدعم من الهيئة أنهينا متطلبات الرخصة الآسيوية

أكدت إدارة نادي النصر الانتهاء من المتطلبات الأساسية للحصول على الرخصة الآسيوية، من أجل المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا.


وقالت الإدارة عبر بيان توضيحي: "مجلس إدارة النادي بقيادة الدكتور صفوان السويكت؛ يود الإيضاح لجماهير النادي بأنه قد تم الانتهاء بحمد الله من المتطلبات الأساسية للحصول على الرخصة الآسيوية؛ وذلك بدعم كبير من الهيئة العامة للرياضة".


وأضافت: الهيئة العامة للرياضة قامت بواجبها على أكمل وجه، وخصصت فريقًا على مدار الساعة لمتابعة إنهاء إجراءات الرخصة للأندية السعودية، ومن بينها نادي النصر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
النصر: بدعم من الهيئة أنهينا متطلبات الرخصة الآسيوية
سبق

أكدت إدارة نادي النصر الانتهاء من المتطلبات الأساسية للحصول على الرخصة الآسيوية، من أجل المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا.


وقالت الإدارة عبر بيان توضيحي: "مجلس إدارة النادي بقيادة الدكتور صفوان السويكت؛ يود الإيضاح لجماهير النادي بأنه قد تم الانتهاء بحمد الله من المتطلبات الأساسية للحصول على الرخصة الآسيوية؛ وذلك بدعم كبير من الهيئة العامة للرياضة".


وأضافت: الهيئة العامة للرياضة قامت بواجبها على أكمل وجه، وخصصت فريقًا على مدار الساعة لمتابعة إنهاء إجراءات الرخصة للأندية السعودية، ومن بينها نادي النصر.

30 أغسطس 2019 - 29 ذو الحجة 1440
05:07 PM

النصر: بدعم من الهيئة أنهينا متطلبات الرخصة الآسيوية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
1,806

أكدت إدارة نادي النصر الانتهاء من المتطلبات الأساسية للحصول على الرخصة الآسيوية، من أجل المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا.


وقالت الإدارة عبر بيان توضيحي: "مجلس إدارة النادي بقيادة الدكتور صفوان السويكت؛ يود الإيضاح لجماهير النادي بأنه قد تم الانتهاء بحمد الله من المتطلبات الأساسية للحصول على الرخصة الآسيوية؛ وذلك بدعم كبير من الهيئة العامة للرياضة".


وأضافت: الهيئة العامة للرياضة قامت بواجبها على أكمل وجه، وخصصت فريقًا على مدار الساعة لمتابعة إنهاء إجراءات الرخصة للأندية السعودية، ومن بينها نادي النصر.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,643
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,259
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,210
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,540

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة