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"الصحة": تسجيل 768 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 886 خلال الـ24 ساعة الماضية

المغرب.. "كورونا" يغلق مؤسسات التعليم في أول يوم دراسي بالدار البيضاء

"الطالب" حذّر من استفحال الوضعية الوبائية

قرّرت السلطات المغربية إغلاق كل المؤسسات التعليمية في الدار البيضاء، اليوم الاثنين، في أول يوم لاستئناف العام الدراسي، واتخذت سلسلة تدابير تشمل إغلاق منافذ العاصمة الاقتصادية للمغرب، وحظر تجول ليلياً؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحذر وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، من خطر استفحال الوضعية الوبائية، وضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير صارمة من أجل تدارك الموقف، وإلا فإن الأمور قد تخرج عن السيطرة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وهذه الإجراءات التي أعلن عنها في بلاغ صدر قبيل منتصف الليل ستطبق على مدى أسبوعين مع إخضاع الوضعية الوبائية بالمدينة لتقييم دقيق ومستمر؛ لاتخاذ القرار المناسب بشأنها في الدار البيضاء التي تحتضن 3.3 ملايين نسمة.

وشهد الوضع الوبائي في المغرب منحى تصاعدياً في الأسابيع الماضية، مع تسجيل أعلى حصيلة من الإصابات أمس 2.234 حالة جديدة معلنة رسمياً، بينها 42 في المائة في الدار البيضاء، وعزت السلطات هذا الارتفاع إلى عدم التزام السكان بالقيود الصحية.

وعلى غرار مراكش، خضعت الدار البيضاء قبل حوالي ثلاثة أسابيع لسلسلة من القيود مع إغلاق شواطئ، وتحديد ساعات معينة للمتاجر ومراقبة المنافذ.

فيروس كورونا الجديد

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المغرب.. "كورونا" يغلق مؤسسات التعليم في أول يوم دراسي بالدار البيضاء
سبق

قرّرت السلطات المغربية إغلاق كل المؤسسات التعليمية في الدار البيضاء، اليوم الاثنين، في أول يوم لاستئناف العام الدراسي، واتخذت سلسلة تدابير تشمل إغلاق منافذ العاصمة الاقتصادية للمغرب، وحظر تجول ليلياً؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحذر وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، من خطر استفحال الوضعية الوبائية، وضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير صارمة من أجل تدارك الموقف، وإلا فإن الأمور قد تخرج عن السيطرة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وهذه الإجراءات التي أعلن عنها في بلاغ صدر قبيل منتصف الليل ستطبق على مدى أسبوعين مع إخضاع الوضعية الوبائية بالمدينة لتقييم دقيق ومستمر؛ لاتخاذ القرار المناسب بشأنها في الدار البيضاء التي تحتضن 3.3 ملايين نسمة.

وشهد الوضع الوبائي في المغرب منحى تصاعدياً في الأسابيع الماضية، مع تسجيل أعلى حصيلة من الإصابات أمس 2.234 حالة جديدة معلنة رسمياً، بينها 42 في المائة في الدار البيضاء، وعزت السلطات هذا الارتفاع إلى عدم التزام السكان بالقيود الصحية.

وعلى غرار مراكش، خضعت الدار البيضاء قبل حوالي ثلاثة أسابيع لسلسلة من القيود مع إغلاق شواطئ، وتحديد ساعات معينة للمتاجر ومراقبة المنافذ.

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
02:40 PM

المغرب.. "كورونا" يغلق مؤسسات التعليم في أول يوم دراسي بالدار البيضاء

"الطالب" حذّر من استفحال الوضعية الوبائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرّرت السلطات المغربية إغلاق كل المؤسسات التعليمية في الدار البيضاء، اليوم الاثنين، في أول يوم لاستئناف العام الدراسي، واتخذت سلسلة تدابير تشمل إغلاق منافذ العاصمة الاقتصادية للمغرب، وحظر تجول ليلياً؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحذر وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، من خطر استفحال الوضعية الوبائية، وضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير صارمة من أجل تدارك الموقف، وإلا فإن الأمور قد تخرج عن السيطرة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وهذه الإجراءات التي أعلن عنها في بلاغ صدر قبيل منتصف الليل ستطبق على مدى أسبوعين مع إخضاع الوضعية الوبائية بالمدينة لتقييم دقيق ومستمر؛ لاتخاذ القرار المناسب بشأنها في الدار البيضاء التي تحتضن 3.3 ملايين نسمة.

وشهد الوضع الوبائي في المغرب منحى تصاعدياً في الأسابيع الماضية، مع تسجيل أعلى حصيلة من الإصابات أمس 2.234 حالة جديدة معلنة رسمياً، بينها 42 في المائة في الدار البيضاء، وعزت السلطات هذا الارتفاع إلى عدم التزام السكان بالقيود الصحية.

وعلى غرار مراكش، خضعت الدار البيضاء قبل حوالي ثلاثة أسابيع لسلسلة من القيود مع إغلاق شواطئ، وتحديد ساعات معينة للمتاجر ومراقبة المنافذ.

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