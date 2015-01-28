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استبدال 150 م2 من رخام صحن الطواف بالمسجد الحرام

فريق متخصص يتابع أعمال الترميم والتنظيف والاستبدال

استبدلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 150 متراً مربعاً من الرخام في صحن المطاف والمكبرية.

وتجري صيانة الرخام بمتابعة فريق متخصص يشرف على أعمال الترميم والتنظيف والاستبدال للقطع في حالة فقدانها لخاصية المحافظة على البرودة.

يأتي ذلك ضمن أعمال الصيانة القائمة على مدار الساعة والدورية المجدولة لكامل المسجد الحرام خاصة صحن المطاف والمسعى والمكبرية يباشرها 40 مهندساً وفنياً.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استبدال 150 م2 من رخام صحن الطواف بالمسجد الحرام
سبق

استبدلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 150 متراً مربعاً من الرخام في صحن المطاف والمكبرية.

وتجري صيانة الرخام بمتابعة فريق متخصص يشرف على أعمال الترميم والتنظيف والاستبدال للقطع في حالة فقدانها لخاصية المحافظة على البرودة.

يأتي ذلك ضمن أعمال الصيانة القائمة على مدار الساعة والدورية المجدولة لكامل المسجد الحرام خاصة صحن المطاف والمسعى والمكبرية يباشرها 40 مهندساً وفنياً.

28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
02:23 PM

استبدال 150 م2 من رخام صحن الطواف بالمسجد الحرام

فريق متخصص يتابع أعمال الترميم والتنظيف والاستبدال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
3
2,639

استبدلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 150 متراً مربعاً من الرخام في صحن المطاف والمكبرية.

وتجري صيانة الرخام بمتابعة فريق متخصص يشرف على أعمال الترميم والتنظيف والاستبدال للقطع في حالة فقدانها لخاصية المحافظة على البرودة.

يأتي ذلك ضمن أعمال الصيانة القائمة على مدار الساعة والدورية المجدولة لكامل المسجد الحرام خاصة صحن المطاف والمسعى والمكبرية يباشرها 40 مهندساً وفنياً.

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