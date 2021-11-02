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بالفيديو: هدف سالم الدوسري الأجمل في الجولة العاشرة من دوري المحترفين

بمشاركة 144,359 صوتاً

حصل هدف نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال سالم الدوسري على جائزة أجمل هدف في الجولة العاشرة من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بحسب استطلاع الجماهير.

ونشر الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قال فيها :" بمشاركة (144,359) صوتاً.. هدف سالم الدوسري لاعب الهلال يفوز بأجمل هدف في الجولة العاشرة".

وحصل هدف الدولي السعودي على الغالبية العظمى من الأصوات بمجموع وصل إلى 78،1% من أصوات المشاركين في الاستفتاء متقدماً على هدف عبدالرحمن غريب لاعب الأهلي بمرمى الهلال، والذي حل ثانياً بـ 18،6% من الأصوات فيما حل هدف المحترف البرازيلي بصفوف الشباب جونيور بمرمى الطائي على المرتبة الثالثة بنسبة 3،3٪ من الأصوات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بالفيديو: هدف سالم الدوسري الأجمل في الجولة العاشرة من دوري المحترفين
سبق

حصل هدف نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال سالم الدوسري على جائزة أجمل هدف في الجولة العاشرة من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بحسب استطلاع الجماهير.

ونشر الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قال فيها :" بمشاركة (144,359) صوتاً.. هدف سالم الدوسري لاعب الهلال يفوز بأجمل هدف في الجولة العاشرة".

وحصل هدف الدولي السعودي على الغالبية العظمى من الأصوات بمجموع وصل إلى 78،1% من أصوات المشاركين في الاستفتاء متقدماً على هدف عبدالرحمن غريب لاعب الأهلي بمرمى الهلال، والذي حل ثانياً بـ 18،6% من الأصوات فيما حل هدف المحترف البرازيلي بصفوف الشباب جونيور بمرمى الطائي على المرتبة الثالثة بنسبة 3،3٪ من الأصوات.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
08:44 PM

بالفيديو: هدف سالم الدوسري الأجمل في الجولة العاشرة من دوري المحترفين

بمشاركة 144,359 صوتاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل هدف نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال سالم الدوسري على جائزة أجمل هدف في الجولة العاشرة من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بحسب استطلاع الجماهير.

ونشر الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قال فيها :" بمشاركة (144,359) صوتاً.. هدف سالم الدوسري لاعب الهلال يفوز بأجمل هدف في الجولة العاشرة".

وحصل هدف الدولي السعودي على الغالبية العظمى من الأصوات بمجموع وصل إلى 78،1% من أصوات المشاركين في الاستفتاء متقدماً على هدف عبدالرحمن غريب لاعب الأهلي بمرمى الهلال، والذي حل ثانياً بـ 18،6% من الأصوات فيما حل هدف المحترف البرازيلي بصفوف الشباب جونيور بمرمى الطائي على المرتبة الثالثة بنسبة 3،3٪ من الأصوات.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,992
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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11,922
38 مليار ..

38 مليار ..

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