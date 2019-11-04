الجهات المعنية تصل لـ"معنّف الطفلتين بمؤخرة السيارة".. و"حماية حائل" تتدخل

فيديو متداول جرى التقاطه أمام إحدى المدارس وتوالى عليه هاشتاج للضبط والتحقيق

نجحت الجهات المعنية بحائل، في التوصل إلى شخص ظَهَر في مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل "تويتر"، يقوم بضرب وتعنيف طفلتين في مؤخرة السيارة، أمام إحدى المدارس بحائل.

ووثّق مواطن ساءَهُ التصرف، الحادثة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لضمان وصولها للمسؤولين بأسرع وقت؛ فيما طالَبَ رواد التواصل المسؤولين عبر هاشتاق "#أب_يعنف_طفلتين_بحايل" بالتدخل وإنقاذ الطفلتين من تعنيف هذا الشخص، وسرعة القبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق فيما فعله.

وبمتابعة الجهات ذات العلاقة، تم التوصل للشخص، وتحديد المدرسة ومنزل الطفلتين.

وعلمت "سبق" أن لجنة من وحدة الحماية الاجتماعية بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل ستشكل لهذه الحادثة، وستزور منزل الطفلتين، وتلتقي بأفراد العائلة كافة، وتتعرف على مسببات التعنيف، ومدى صلة قرابة الشخص الذي ظهر في المقطع بالطفلتين، ودراسة سلوكه تجاه العائلة إذا ظهر قرابته لهم.