بحضور أمير موناكو وعدد من الشخصيات الرياضية العالمية.. "الفيصل" يفتتح منتدى الشرق الأوسط للرياضة والسلام بالرياض

ورفع الأميرُ عبد العزيز بن تركي الفيصل، الشكرَ والامتنان والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أيده الله، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، على دعمهما إقامة هذا المنتدى؛ الأمر الذي يجسّد حرصهما، حفظهما الله، على نشر رسائل المحبّة وتعزيز مفاهيم السلام في كل أنحاء العالم.