وأهابت اللجنة بالمواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد تصاريح إسكان الحجاج إلى سرعة التقدم إلى المكاتب الهندسية والاستشارية؛ للحصول على تصاريح الإسكان لمبانيهم قبل انتهاء المدة المحددة.

أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة عن بدء استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج من غرة شهر محرم للعام 1441هـ وذلك عبر المكاتب الهندسية المعتمدة لهذا العام.

لجنة إسكان الحجاج بمكة تعلن عن بدء استقبال طلبات تصاريح الإيواء عبدالرزاق البجالي سبق 2019-08-29 أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة عن بدء استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج من غرة شهر محرم للعام 1441هـ وذلك عبر المكاتب الهندسية المعتمدة لهذا العام. وحددت اللجنة آخر موعد لتقديم الطلبات بنهاية شهر رجب المقبل. وأهابت اللجنة بالمواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد تصاريح إسكان الحجاج إلى سرعة التقدم إلى المكاتب الهندسية والاستشارية؛ للحصول على تصاريح الإسكان لمبانيهم قبل انتهاء المدة المحددة.

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440 02:35 PM

لجنة إسكان الحجاج بمكة تعلن عن بدء استقبال طلبات تصاريح الإيواء حددت نهاية شهر رجب المقبل آخر موعد للتقديم





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أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة عن بدء استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج من غرة شهر محرم للعام 1441هـ وذلك عبر المكاتب الهندسية المعتمدة لهذا العام.

وحددت اللجنة آخر موعد لتقديم الطلبات بنهاية شهر رجب المقبل.

وأهابت اللجنة بالمواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد تصاريح إسكان الحجاج إلى سرعة التقدم إلى المكاتب الهندسية والاستشارية؛ للحصول على تصاريح الإسكان لمبانيهم قبل انتهاء المدة المحددة.