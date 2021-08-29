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خلال أسبوع.. ضبط 16397 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

منهم 5793 مخالفاً للإقامة و9145 لنظام أمن الحدود و1459 لنظام العمل

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، للفترة من 11 / 1 / 1443هـ الموافق 19 / 8 / 2021م حتى 17 / 1 / 1443هـ الموافق 25 / 8 / 2021م، عن ضبط (16397) مخالفاً في مناطق المملكة كافة، منهم (5793) مخالفاً لنظام الإقامة، و(9145) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(1459) مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (582) شخصاً، (45%) منهم يمنيو الجنسية، و(53%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (11) شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وتمّ ضبط (17) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (80065) وافداً مخالفاً، منهم (67886) رجلاً، و(12179) امرأة.

وتمّت إحالة (60941) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (3271) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (8829) مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية، أنه يعاقب كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثةً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال أسبوع.. ضبط 16397 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
سبق

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، للفترة من 11 / 1 / 1443هـ الموافق 19 / 8 / 2021م حتى 17 / 1 / 1443هـ الموافق 25 / 8 / 2021م، عن ضبط (16397) مخالفاً في مناطق المملكة كافة، منهم (5793) مخالفاً لنظام الإقامة، و(9145) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(1459) مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (582) شخصاً، (45%) منهم يمنيو الجنسية، و(53%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (11) شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وتمّ ضبط (17) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (80065) وافداً مخالفاً، منهم (67886) رجلاً، و(12179) امرأة.

وتمّت إحالة (60941) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (3271) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (8829) مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية، أنه يعاقب كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثةً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
01:22 PM

خلال أسبوع.. ضبط 16397 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

منهم 5793 مخالفاً للإقامة و9145 لنظام أمن الحدود و1459 لنظام العمل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، للفترة من 11 / 1 / 1443هـ الموافق 19 / 8 / 2021م حتى 17 / 1 / 1443هـ الموافق 25 / 8 / 2021م، عن ضبط (16397) مخالفاً في مناطق المملكة كافة، منهم (5793) مخالفاً لنظام الإقامة، و(9145) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(1459) مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (582) شخصاً، (45%) منهم يمنيو الجنسية، و(53%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (11) شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وتمّ ضبط (17) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (80065) وافداً مخالفاً، منهم (67886) رجلاً، و(12179) امرأة.

وتمّت إحالة (60941) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (3271) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (8829) مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية، أنه يعاقب كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثةً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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