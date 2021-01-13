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كورونا يواصل إعصاره بالإمارات.. 3362 إصابة جديدة و6 وفيات

الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت إلى 723 وفاة و239587 حالة

سجلت الإمارات، اليوم، 6 حالات وفاة و3362 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية في بيان صحفي أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 723 حالة وفاة و239587 إصابة بالفيروس، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 2588 حالة شفاء جديدة ليبلغ عدد حالات الشفاء الإجمالية 213149 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا يواصل إعصاره بالإمارات.. 3362 إصابة جديدة و6 وفيات
سبق

سجلت الإمارات، اليوم، 6 حالات وفاة و3362 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية في بيان صحفي أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 723 حالة وفاة و239587 إصابة بالفيروس، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 2588 حالة شفاء جديدة ليبلغ عدد حالات الشفاء الإجمالية 213149 حالة.

13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
05:04 PM

كورونا يواصل إعصاره بالإمارات.. 3362 إصابة جديدة و6 وفيات

الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت إلى 723 وفاة و239587 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت الإمارات، اليوم، 6 حالات وفاة و3362 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية في بيان صحفي أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 723 حالة وفاة و239587 إصابة بالفيروس، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 2588 حالة شفاء جديدة ليبلغ عدد حالات الشفاء الإجمالية 213149 حالة.

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