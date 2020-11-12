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شاهد.. الأمانة تكشف عن "معسلات" تُقدم لزبائن منتجع في "شفا الطائف"

للحد من انتشار "كورونا".. ويتم حاليًا تطبيق لائحة الغرامات بحق المخالفين

رصدت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية الشفا الفرعية" وجود عددٍ من المعسلات داخل أحد المنتجعات يتم تقديمها لزوار وزبائن المنتجع في مخالفة للتعليمات والاشتراطات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبتوجيه من رئيس بلدية الشفا الفرعية تمت مراقبة المنتجع المعني لأكثر من أسبوعين من قِبل مراقبي الفترة المسائية، ورصد تلك المعسلات داخل ذلك المنتجع، وجرى مصادرتها مع مناقل للفحم، وأخذ التعهد على صاحب المنتجع بعدم تكرار ذلك، فيما يجري حاليًا تطبيق لائحة الغرامات بحق المخالفين.

أمانة الطائف فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. الأمانة تكشف عن "معسلات" تُقدم لزبائن منتجع في "شفا الطائف"
سبق

رصدت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية الشفا الفرعية" وجود عددٍ من المعسلات داخل أحد المنتجعات يتم تقديمها لزوار وزبائن المنتجع في مخالفة للتعليمات والاشتراطات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبتوجيه من رئيس بلدية الشفا الفرعية تمت مراقبة المنتجع المعني لأكثر من أسبوعين من قِبل مراقبي الفترة المسائية، ورصد تلك المعسلات داخل ذلك المنتجع، وجرى مصادرتها مع مناقل للفحم، وأخذ التعهد على صاحب المنتجع بعدم تكرار ذلك، فيما يجري حاليًا تطبيق لائحة الغرامات بحق المخالفين.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
10:31 PM

شاهد.. الأمانة تكشف عن "معسلات" تُقدم لزبائن منتجع في "شفا الطائف"

للحد من انتشار "كورونا".. ويتم حاليًا تطبيق لائحة الغرامات بحق المخالفين

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فهد العتيبي - الطائف
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3,285

رصدت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية الشفا الفرعية" وجود عددٍ من المعسلات داخل أحد المنتجعات يتم تقديمها لزوار وزبائن المنتجع في مخالفة للتعليمات والاشتراطات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبتوجيه من رئيس بلدية الشفا الفرعية تمت مراقبة المنتجع المعني لأكثر من أسبوعين من قِبل مراقبي الفترة المسائية، ورصد تلك المعسلات داخل ذلك المنتجع، وجرى مصادرتها مع مناقل للفحم، وأخذ التعهد على صاحب المنتجع بعدم تكرار ذلك، فيما يجري حاليًا تطبيق لائحة الغرامات بحق المخالفين.

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