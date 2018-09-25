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جدة.. إغلاق 77 منشأة مخالفة ومصادرة 24 طنّ خضراوات وكبح المشوهات

فيما رفعت البلدية 39 طنًّا من الدمارات وإزالة وطمس 990 مشوهًا بصريًّا

ضمن جهود أمانة محافظة جدة في مكافحة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري، واصلت بلدية الصفا الفرعية أعمالها في إزالة المخالفات ومنع الظواهر السلبية في الأحياء الواقعة بنطاقها، شمل ذلك تكثيف أعمال مكافحة "البيع العشوائي" ومتابعة كافة المخالفات البلدية بالنطاق، والتي أسفرت عن مصادرة أكثر من "24" طنًّا من الخضراوات والفواكه وتسليمها للجمعيات الخيرية، ورفع "39" طنًّا من الدمارات، فيما جرت إزالة وطمس "990" من المشوهات البصرية.

وأوضحت رئيس بلدية الصفا عهود الشمراني، أن حملات البلدية خلال الأسبوع الماضي شملت زيارة "360" من المحال؛ حيث جرى إغلاق "77" منشآة مخالفة وإشعار "19" موقعًا.

وفي إطار الرقابة على مظاهر التشوه البصري، أبانت "الشمراني" أن الفرق الرقابية نفذت حملة على أحياء النطاق رصدت خلالها نحو "34" موقعًا من مخالفات شروط البناء، كما شملت مهمات العمل المنجزة طمس الكتابات العشوائية وإزالة المخلفات، ورفع اللوحات المخالفة، وإزالة الكتابات العشوائية.

وأضافت "الشمراني" أن الفرق الميدانية واصلت حملات مكافحة ظاهرة الباعة المتجولين؛ حيث تمكنت من إتلاف "40" عربية وبسطة مخالفة ومصادرة "24.500 طن" تقريبًا خضار سُلمت للجمعية الخيرية بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك.

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جدة.. إغلاق 77 منشأة مخالفة ومصادرة 24 طنّ خضراوات وكبح المشوهات
سبق

ضمن جهود أمانة محافظة جدة في مكافحة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري، واصلت بلدية الصفا الفرعية أعمالها في إزالة المخالفات ومنع الظواهر السلبية في الأحياء الواقعة بنطاقها، شمل ذلك تكثيف أعمال مكافحة "البيع العشوائي" ومتابعة كافة المخالفات البلدية بالنطاق، والتي أسفرت عن مصادرة أكثر من "24" طنًّا من الخضراوات والفواكه وتسليمها للجمعيات الخيرية، ورفع "39" طنًّا من الدمارات، فيما جرت إزالة وطمس "990" من المشوهات البصرية.

وأوضحت رئيس بلدية الصفا عهود الشمراني، أن حملات البلدية خلال الأسبوع الماضي شملت زيارة "360" من المحال؛ حيث جرى إغلاق "77" منشآة مخالفة وإشعار "19" موقعًا.

وفي إطار الرقابة على مظاهر التشوه البصري، أبانت "الشمراني" أن الفرق الرقابية نفذت حملة على أحياء النطاق رصدت خلالها نحو "34" موقعًا من مخالفات شروط البناء، كما شملت مهمات العمل المنجزة طمس الكتابات العشوائية وإزالة المخلفات، ورفع اللوحات المخالفة، وإزالة الكتابات العشوائية.

وأضافت "الشمراني" أن الفرق الميدانية واصلت حملات مكافحة ظاهرة الباعة المتجولين؛ حيث تمكنت من إتلاف "40" عربية وبسطة مخالفة ومصادرة "24.500 طن" تقريبًا خضار سُلمت للجمعية الخيرية بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك.

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
01:33 PM

جدة.. إغلاق 77 منشأة مخالفة ومصادرة 24 طنّ خضراوات وكبح المشوهات

فيما رفعت البلدية 39 طنًّا من الدمارات وإزالة وطمس 990 مشوهًا بصريًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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ضمن جهود أمانة محافظة جدة في مكافحة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري، واصلت بلدية الصفا الفرعية أعمالها في إزالة المخالفات ومنع الظواهر السلبية في الأحياء الواقعة بنطاقها، شمل ذلك تكثيف أعمال مكافحة "البيع العشوائي" ومتابعة كافة المخالفات البلدية بالنطاق، والتي أسفرت عن مصادرة أكثر من "24" طنًّا من الخضراوات والفواكه وتسليمها للجمعيات الخيرية، ورفع "39" طنًّا من الدمارات، فيما جرت إزالة وطمس "990" من المشوهات البصرية.

وأوضحت رئيس بلدية الصفا عهود الشمراني، أن حملات البلدية خلال الأسبوع الماضي شملت زيارة "360" من المحال؛ حيث جرى إغلاق "77" منشآة مخالفة وإشعار "19" موقعًا.

وفي إطار الرقابة على مظاهر التشوه البصري، أبانت "الشمراني" أن الفرق الرقابية نفذت حملة على أحياء النطاق رصدت خلالها نحو "34" موقعًا من مخالفات شروط البناء، كما شملت مهمات العمل المنجزة طمس الكتابات العشوائية وإزالة المخلفات، ورفع اللوحات المخالفة، وإزالة الكتابات العشوائية.

وأضافت "الشمراني" أن الفرق الميدانية واصلت حملات مكافحة ظاهرة الباعة المتجولين؛ حيث تمكنت من إتلاف "40" عربية وبسطة مخالفة ومصادرة "24.500 طن" تقريبًا خضار سُلمت للجمعية الخيرية بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك.

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