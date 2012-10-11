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تقرير التنافسية العالمية يصعد بالسعودية 13 مرتبة في كفاءة سوق العمل

جهود كبيرة لـ"العمل" حفّزت التوطين والقطاع الخاص وطورت "الاستقدام"

تقدمت المملكة -حسب تقرير التنافسية العالمي لعام 2019م- في مؤشر كفاءة سوق العمل، 13 مرتبة مقارنة بالعام الماضي، وفي 5 مؤشرات فرعية تقيس جوانب كفاءة السوق؛ وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس".

وأسهمت جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دعم وتحفيز القطاع الخاص للنمو والتوسع في التوطين، وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الناشئة والصغيرة؛ حيث أطلقت الوزارة نهاية العام الماضي، 68 مبادرة لتحفيز القطاع الخاص على النمو.

كما قامت الوزارة بتطوير إجراءات الاستقدام، وإطلاق منصة قوى ومواصلة التحول الرقمي وأتمتة الخدمات، وإتاحة خدماتها على منصات الجهات الحكومية الأخرى، وإتاحة التقييم الذاتي للمنشآت للتحفيز على الامتثال لأنظمة سوق العمل ولوائحه.

كما وقّعت الوزارة عدة اتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية المشرفة على الأنشطة في مختلف القطاعات، وبنت شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص في مختلف المجالات الداعمة لسوق العمل.

وفي محور دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة؛ قدمت الوزارة ومنظومة العمل والتنمية الاجتماعية خلال العام الماضي، عددًا من برامج الدعم والتمكين، والقروض المالية؛ بينما أسهمت في تدريب وتأهيل رواد الأعمال، وأصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة، بالإضافة إلى المحفزات الأخرى.

السعودية التنافسية العالمي سوق العمل دافوس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية القطاع الخاص الجهات الحكومية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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تقرير التنافسية العالمية يصعد بالسعودية 13 مرتبة في كفاءة سوق العمل
سبق

تقدمت المملكة -حسب تقرير التنافسية العالمي لعام 2019م- في مؤشر كفاءة سوق العمل، 13 مرتبة مقارنة بالعام الماضي، وفي 5 مؤشرات فرعية تقيس جوانب كفاءة السوق؛ وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس".

وأسهمت جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دعم وتحفيز القطاع الخاص للنمو والتوسع في التوطين، وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الناشئة والصغيرة؛ حيث أطلقت الوزارة نهاية العام الماضي، 68 مبادرة لتحفيز القطاع الخاص على النمو.

كما قامت الوزارة بتطوير إجراءات الاستقدام، وإطلاق منصة قوى ومواصلة التحول الرقمي وأتمتة الخدمات، وإتاحة خدماتها على منصات الجهات الحكومية الأخرى، وإتاحة التقييم الذاتي للمنشآت للتحفيز على الامتثال لأنظمة سوق العمل ولوائحه.

كما وقّعت الوزارة عدة اتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية المشرفة على الأنشطة في مختلف القطاعات، وبنت شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص في مختلف المجالات الداعمة لسوق العمل.

وفي محور دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة؛ قدمت الوزارة ومنظومة العمل والتنمية الاجتماعية خلال العام الماضي، عددًا من برامج الدعم والتمكين، والقروض المالية؛ بينما أسهمت في تدريب وتأهيل رواد الأعمال، وأصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة، بالإضافة إلى المحفزات الأخرى.

11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441
07:30 PM

تقرير التنافسية العالمية يصعد بالسعودية 13 مرتبة في كفاءة سوق العمل

جهود كبيرة لـ"العمل" حفّزت التوطين والقطاع الخاص وطورت "الاستقدام"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تقدمت المملكة -حسب تقرير التنافسية العالمي لعام 2019م- في مؤشر كفاءة سوق العمل، 13 مرتبة مقارنة بالعام الماضي، وفي 5 مؤشرات فرعية تقيس جوانب كفاءة السوق؛ وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس".

وأسهمت جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دعم وتحفيز القطاع الخاص للنمو والتوسع في التوطين، وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الناشئة والصغيرة؛ حيث أطلقت الوزارة نهاية العام الماضي، 68 مبادرة لتحفيز القطاع الخاص على النمو.

كما قامت الوزارة بتطوير إجراءات الاستقدام، وإطلاق منصة قوى ومواصلة التحول الرقمي وأتمتة الخدمات، وإتاحة خدماتها على منصات الجهات الحكومية الأخرى، وإتاحة التقييم الذاتي للمنشآت للتحفيز على الامتثال لأنظمة سوق العمل ولوائحه.

كما وقّعت الوزارة عدة اتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية المشرفة على الأنشطة في مختلف القطاعات، وبنت شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص في مختلف المجالات الداعمة لسوق العمل.

وفي محور دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة؛ قدمت الوزارة ومنظومة العمل والتنمية الاجتماعية خلال العام الماضي، عددًا من برامج الدعم والتمكين، والقروض المالية؛ بينما أسهمت في تدريب وتأهيل رواد الأعمال، وأصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة، بالإضافة إلى المحفزات الأخرى.

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