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كوريا الجنوبية: تسجيل 70 إصابة جديدة بـ"كورونا"

تعد أكبر بؤرة للوباء خارج الصين ..  بـ 833 حالة

أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل سبعين حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد ظهر اليوم؛ ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 833 مصاباً ويجعلها أكبر بؤرة للوباء خارج الصين.

وترفع الحصيلة الجديدة التي نُشرت على الموقع الإلكتروني للمركز الكوري للسيطرة والوقاية من الأمراض، عدد المصابين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة إلى 231 مصاباً، وهو الرقم الأعلى المسجل حتى اليوم.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية: تسجيل 70 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل سبعين حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد ظهر اليوم؛ ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 833 مصاباً ويجعلها أكبر بؤرة للوباء خارج الصين.

وترفع الحصيلة الجديدة التي نُشرت على الموقع الإلكتروني للمركز الكوري للسيطرة والوقاية من الأمراض، عدد المصابين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة إلى 231 مصاباً، وهو الرقم الأعلى المسجل حتى اليوم.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
01:25 PM
اخر تعديل
24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
02:25 PM

كوريا الجنوبية: تسجيل 70 إصابة جديدة بـ"كورونا"

تعد أكبر بؤرة للوباء خارج الصين ..  بـ 833 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل سبعين حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد ظهر اليوم؛ ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 833 مصاباً ويجعلها أكبر بؤرة للوباء خارج الصين.

وترفع الحصيلة الجديدة التي نُشرت على الموقع الإلكتروني للمركز الكوري للسيطرة والوقاية من الأمراض، عدد المصابين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة إلى 231 مصاباً، وهو الرقم الأعلى المسجل حتى اليوم.

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