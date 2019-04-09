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"مسؤول الحسبة" لدى "داعش" في قبضة السلطات العراقية

ضمن نجاحها في تصفية أو اعتقال عدد من عناصر التنظيم الإرهابي

تمكنت الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم من اعتقال "مسؤول الحسبة" لدى تنظيم "داعش" الإرهابي بمحافظة الأنبار غربي العراق.

وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلاً عن معلومات استخبارية دقيقة فقد تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة من الإيقاع بأحد الإرهابيين الخطرين، مشيرة إلى أن الإرهابي كان يشغل منصب "مسؤول الحسبة" لدى "داعش" في منطقة الكسارة التابعة لقضاء هيت بمحافظة الأنبار.

وما بين فينة وأخرى تعلن القوات الأمنية العراقية نجاحها في تصفية أو اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات العراقية الأخرى.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"مسؤول الحسبة" لدى "داعش" في قبضة السلطات العراقية
سبق

تمكنت الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم من اعتقال "مسؤول الحسبة" لدى تنظيم "داعش" الإرهابي بمحافظة الأنبار غربي العراق.

وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلاً عن معلومات استخبارية دقيقة فقد تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة من الإيقاع بأحد الإرهابيين الخطرين، مشيرة إلى أن الإرهابي كان يشغل منصب "مسؤول الحسبة" لدى "داعش" في منطقة الكسارة التابعة لقضاء هيت بمحافظة الأنبار.

وما بين فينة وأخرى تعلن القوات الأمنية العراقية نجاحها في تصفية أو اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات العراقية الأخرى.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
08:28 PM

"مسؤول الحسبة" لدى "داعش" في قبضة السلطات العراقية

ضمن نجاحها في تصفية أو اعتقال عدد من عناصر التنظيم الإرهابي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكنت الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم من اعتقال "مسؤول الحسبة" لدى تنظيم "داعش" الإرهابي بمحافظة الأنبار غربي العراق.

وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلاً عن معلومات استخبارية دقيقة فقد تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة من الإيقاع بأحد الإرهابيين الخطرين، مشيرة إلى أن الإرهابي كان يشغل منصب "مسؤول الحسبة" لدى "داعش" في منطقة الكسارة التابعة لقضاء هيت بمحافظة الأنبار.

وما بين فينة وأخرى تعلن القوات الأمنية العراقية نجاحها في تصفية أو اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات العراقية الأخرى.

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