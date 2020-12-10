النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لتتبع حالات كورونا خلال 4 ساعات.. علماء يطوّرون تسلسلًا للشفرة الوراثية

عبر طريقة سريعة تساهم في احتواء أي تفشٍّ للفيروس مستقبلًا بطريقة أسرع

طوَّر علماء أستراليون طريقة سريعة لتسلسل الشفرة الوراثية (التسلسل الجينومي)، قد تُقلّص الوقت الذي يستغرقه تتبع مصدر حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ ليصبح في غضون 4 ساعات؛ مما يساعد في احتواء أي تفشٍّ في المستقبل بسرعة.

ويمكن للتسلسل الجينومي أن يساعد العلماء على رصد التغيرات الصغيرة في الفيروس على المستوى الوطني أو الدولي؛ لفهم كيفية انتشاره، وتوفير نظرة متعمقة عن كيفية الربط بين الحالات المختلفة.

وقالت إيرا ديفيسون، وهي عالمة في معهد جارفان للبحوث الطبية في تقرير أُعِد بالتعاون مع جامعة نيو ساوث ويلز: "عندما يتم اكتشاف حالة إصابة جديدة "غامضة" بفيروس كورونا؛ فإن كل دقيقة لها أهميتها". ويساعد الفحص الجينومي في تتبع مصدر الحالات الغامضة؛ لكن النتائج تستغرق حاليًا أكثر من 24 ساعة؛ بحسب "رويترز".

وتفادت أستراليا -إلى حد كبير- الأعداد المرتفعة لحالات الإصابة والوفيات بسبب الفيروس مقارنة ببلدان متقدمة أخرى، وتقوم بتخفيف القيود بحذر، بعد عدم الإبلاغ عن أي إصابة محلية بكوفيد 19 في الأيام القليلة الماضية. وأبلغت عن أقل من 28 ألف إصابة و908 وفيات منذ بدء الجائحة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
لتتبع حالات كورونا خلال 4 ساعات.. علماء يطوّرون تسلسلًا للشفرة الوراثية
سبق

طوَّر علماء أستراليون طريقة سريعة لتسلسل الشفرة الوراثية (التسلسل الجينومي)، قد تُقلّص الوقت الذي يستغرقه تتبع مصدر حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ ليصبح في غضون 4 ساعات؛ مما يساعد في احتواء أي تفشٍّ في المستقبل بسرعة.

ويمكن للتسلسل الجينومي أن يساعد العلماء على رصد التغيرات الصغيرة في الفيروس على المستوى الوطني أو الدولي؛ لفهم كيفية انتشاره، وتوفير نظرة متعمقة عن كيفية الربط بين الحالات المختلفة.

وقالت إيرا ديفيسون، وهي عالمة في معهد جارفان للبحوث الطبية في تقرير أُعِد بالتعاون مع جامعة نيو ساوث ويلز: "عندما يتم اكتشاف حالة إصابة جديدة "غامضة" بفيروس كورونا؛ فإن كل دقيقة لها أهميتها". ويساعد الفحص الجينومي في تتبع مصدر الحالات الغامضة؛ لكن النتائج تستغرق حاليًا أكثر من 24 ساعة؛ بحسب "رويترز".

وتفادت أستراليا -إلى حد كبير- الأعداد المرتفعة لحالات الإصابة والوفيات بسبب الفيروس مقارنة ببلدان متقدمة أخرى، وتقوم بتخفيف القيود بحذر، بعد عدم الإبلاغ عن أي إصابة محلية بكوفيد 19 في الأيام القليلة الماضية. وأبلغت عن أقل من 28 ألف إصابة و908 وفيات منذ بدء الجائحة.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
11:43 AM

لتتبع حالات كورونا خلال 4 ساعات.. علماء يطوّرون تسلسلًا للشفرة الوراثية

عبر طريقة سريعة تساهم في احتواء أي تفشٍّ للفيروس مستقبلًا بطريقة أسرع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
256

طوَّر علماء أستراليون طريقة سريعة لتسلسل الشفرة الوراثية (التسلسل الجينومي)، قد تُقلّص الوقت الذي يستغرقه تتبع مصدر حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ ليصبح في غضون 4 ساعات؛ مما يساعد في احتواء أي تفشٍّ في المستقبل بسرعة.

ويمكن للتسلسل الجينومي أن يساعد العلماء على رصد التغيرات الصغيرة في الفيروس على المستوى الوطني أو الدولي؛ لفهم كيفية انتشاره، وتوفير نظرة متعمقة عن كيفية الربط بين الحالات المختلفة.

وقالت إيرا ديفيسون، وهي عالمة في معهد جارفان للبحوث الطبية في تقرير أُعِد بالتعاون مع جامعة نيو ساوث ويلز: "عندما يتم اكتشاف حالة إصابة جديدة "غامضة" بفيروس كورونا؛ فإن كل دقيقة لها أهميتها". ويساعد الفحص الجينومي في تتبع مصدر الحالات الغامضة؛ لكن النتائج تستغرق حاليًا أكثر من 24 ساعة؛ بحسب "رويترز".

وتفادت أستراليا -إلى حد كبير- الأعداد المرتفعة لحالات الإصابة والوفيات بسبب الفيروس مقارنة ببلدان متقدمة أخرى، وتقوم بتخفيف القيود بحذر، بعد عدم الإبلاغ عن أي إصابة محلية بكوفيد 19 في الأيام القليلة الماضية. وأبلغت عن أقل من 28 ألف إصابة و908 وفيات منذ بدء الجائحة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,489
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,483
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,386
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,937

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة