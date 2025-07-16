عقدت غرفة الرياض، ممثلة بلجنة تقنية المعلومات والاتصالات، لقاء "عن بعد" بعنوان "العالم الجديد! كيفية التعايش والتأقلم"، وذلك يوم الاثنين الموافق 13 يوليو 2020، بمشاركة رئيس اللجنة المهندس منصور العبيد، والشريك الاستراتيجي لشركة قارتنر جو مالك، ومدير تطوير الأعمال بشركة قارتنر المهندس أسامة الشعلان. وقال رئيس لجنة تقنية المعلومات والاتصالات المهندس منصور العبيد: إن الهدف الرئيسي من عقد اللقاء يتلخص في التغييرات التي حدثت خلال أزمة جائحة كورونا سواءً أثناء الأزمة أو ما بعدها لاستماع رأي إحدى الشركات الكبرى عن تأثير الأزمة على مستوى العالم وكيفية تجاوز الجائحة والاستفادة منها في قطاع الأعمال، مبيناً أن محاور اللقاء تركزت حول استراتيجيات العودة للمكاتب، وحماية الموظفين وتفعيل أدوارهم، وكذلك إدارة المصاريف والتدفقات النقدية، وجاهزية واستقرار القدرات التقنية، بالإضافة إلى استمرارية الأعمال والمرونة في مواجهة التغيرات. من جهته، أوضح جو مالك أن الشركة وضعت مراحل عدة للجهات سواءً الحكومية والخاصة لمواجهة الجائحة، وأهمها الحماية من كورونا للحفاظ على القيمة الممكنة، ومن ثم العودة إلى الأعمال بالواقع الجديد، مبيناً أن هناك تغييرات من حيث التحول الرقمي، وأن 50% من الموظفين سوف يستمرون في ذلك، و74% من المنظمات الحكومية والشركات ستجعل 10% على الأقل من موظفيها يعملون عن بعد. وأضاف: "هناك تغيرات أخرى من ناحية بيئة العمل سوف تتغير منها أنظمة المكاتب المفتوحة لتكون مغلقة وتحافظ على التباعد الاجتماعي، إضافةً إلى أن بعض الجهات ستستخدم الكاميرات مع الذكاء الاصطناعي لمراقبة الموظفين والمحافظة على التباعد".

تغييرات الجائحة و12 ركيزة.. "التعايش مع العالم الجديد" في لقاء لـ"غرفة الرياض" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-16 عقدت غرفة الرياض، ممثلة بلجنة تقنية المعلومات والاتصالات، لقاء "عن بعد" بعنوان "العالم الجديد! كيفية التعايش والتأقلم"، وذلك يوم الاثنين الموافق 13 يوليو 2020، بمشاركة رئيس اللجنة المهندس منصور العبيد، والشريك الاستراتيجي لشركة قارتنر جو مالك، ومدير تطوير الأعمال بشركة قارتنر المهندس أسامة الشعلان.



وقال رئيس لجنة تقنية المعلومات والاتصالات المهندس منصور العبيد: إن الهدف الرئيسي من عقد اللقاء يتلخص في التغييرات التي حدثت خلال أزمة جائحة كورونا سواءً أثناء الأزمة أو ما بعدها لاستماع رأي إحدى الشركات الكبرى عن تأثير الأزمة على مستوى العالم وكيفية تجاوز الجائحة والاستفادة منها في قطاع الأعمال، مبيناً أن محاور اللقاء تركزت حول استراتيجيات العودة للمكاتب، وحماية الموظفين وتفعيل أدوارهم، وكذلك إدارة المصاريف والتدفقات النقدية، وجاهزية واستقرار القدرات التقنية، بالإضافة إلى استمرارية الأعمال والمرونة في مواجهة التغيرات.



من جهته، أوضح جو مالك أن الشركة وضعت مراحل عدة للجهات سواءً الحكومية والخاصة لمواجهة الجائحة، وأهمها الحماية من كورونا للحفاظ على القيمة الممكنة، ومن ثم العودة إلى الأعمال بالواقع الجديد، مبيناً أن هناك تغييرات من حيث التحول الرقمي، وأن 50% من الموظفين سوف يستمرون في ذلك، و74% من المنظمات الحكومية والشركات ستجعل 10% على الأقل من موظفيها يعملون عن بعد.



وأضاف: "هناك تغيرات أخرى من ناحية بيئة العمل سوف تتغير منها أنظمة المكاتب المفتوحة لتكون مغلقة وتحافظ على التباعد الاجتماعي، إضافةً إلى أن بعض الجهات ستستخدم الكاميرات مع الذكاء الاصطناعي لمراقبة الموظفين والمحافظة على التباعد".

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441 11:26 AM

تغييرات الجائحة و12 ركيزة.. "التعايش مع العالم الجديد" في لقاء لـ"غرفة الرياض" جرى عن بعد.. و"العبيد": ركز على استراتيجيات العودة والتدفقات النقدية وغيرها





A A A





1 مشاركة

عقدت غرفة الرياض، ممثلة بلجنة تقنية المعلومات والاتصالات، لقاء "عن بعد" بعنوان "العالم الجديد! كيفية التعايش والتأقلم"، وذلك يوم الاثنين الموافق 13 يوليو 2020، بمشاركة رئيس اللجنة المهندس منصور العبيد، والشريك الاستراتيجي لشركة قارتنر جو مالك، ومدير تطوير الأعمال بشركة قارتنر المهندس أسامة الشعلان.



وقال رئيس لجنة تقنية المعلومات والاتصالات المهندس منصور العبيد: إن الهدف الرئيسي من عقد اللقاء يتلخص في التغييرات التي حدثت خلال أزمة جائحة كورونا سواءً أثناء الأزمة أو ما بعدها لاستماع رأي إحدى الشركات الكبرى عن تأثير الأزمة على مستوى العالم وكيفية تجاوز الجائحة والاستفادة منها في قطاع الأعمال، مبيناً أن محاور اللقاء تركزت حول استراتيجيات العودة للمكاتب، وحماية الموظفين وتفعيل أدوارهم، وكذلك إدارة المصاريف والتدفقات النقدية، وجاهزية واستقرار القدرات التقنية، بالإضافة إلى استمرارية الأعمال والمرونة في مواجهة التغيرات.



من جهته، أوضح جو مالك أن الشركة وضعت مراحل عدة للجهات سواءً الحكومية والخاصة لمواجهة الجائحة، وأهمها الحماية من كورونا للحفاظ على القيمة الممكنة، ومن ثم العودة إلى الأعمال بالواقع الجديد، مبيناً أن هناك تغييرات من حيث التحول الرقمي، وأن 50% من الموظفين سوف يستمرون في ذلك، و74% من المنظمات الحكومية والشركات ستجعل 10% على الأقل من موظفيها يعملون عن بعد.



وأضاف: "هناك تغيرات أخرى من ناحية بيئة العمل سوف تتغير منها أنظمة المكاتب المفتوحة لتكون مغلقة وتحافظ على التباعد الاجتماعي، إضافةً إلى أن بعض الجهات ستستخدم الكاميرات مع الذكاء الاصطناعي لمراقبة الموظفين والمحافظة على التباعد".