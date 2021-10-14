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"شرطة الرياض" تطيح بـ 5 مواطنين سرقوا معدات ومولدات كهربائية

مستخدمين 3 مركبات مسروقة وتم استردادها

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على خمسة مواطنين في العقد الثاني من العمر، لارتكابهم عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بسرقة المعدات والمولدات الكهربائية، مستخدمين في ذلك ثلاث مركبات مسروقة -تم استردادها-.

وأفاد بأنه تم إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلت إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شرطة الرياض" تطيح بـ 5 مواطنين سرقوا معدات ومولدات كهربائية
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على خمسة مواطنين في العقد الثاني من العمر، لارتكابهم عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بسرقة المعدات والمولدات الكهربائية، مستخدمين في ذلك ثلاث مركبات مسروقة -تم استردادها-.

وأفاد بأنه تم إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلت إلى النيابة العامة.

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
10:05 PM

"شرطة الرياض" تطيح بـ 5 مواطنين سرقوا معدات ومولدات كهربائية

مستخدمين 3 مركبات مسروقة وتم استردادها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على خمسة مواطنين في العقد الثاني من العمر، لارتكابهم عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بسرقة المعدات والمولدات الكهربائية، مستخدمين في ذلك ثلاث مركبات مسروقة -تم استردادها-.

وأفاد بأنه تم إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلت إلى النيابة العامة.

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