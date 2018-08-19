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"الآسيوي" يختار "حمدالله" و"غوميز" و"رومارينهو" كأفضل اللاعبين المؤثرين في دور الـ 16

عطفاً على مستوياتهم في مباريات دوري أبطال آسيا

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أربعة لاعبين وصفهم بالأكثر تأثيراً مع فرقهم في مباريات دور الـ 16 من المسابقة.

واختار الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي أربعة لاعبين كان منهم ثلاثة من الفرق السعودية وهم عبدالرزاق حمدالله من النصر والفرنسي بافيتمبي غوميز من الهلال والبرازيلي رومارينهو من الاتحاد.

وسيتقابل كل من الهلال مع الاتحاد والنصر مع السد في مباريات دور الـ 8 من المسابقة.

وكان الاتحاد قد تأهل على حساب ذوب آهن الإيراني والهلال على حساب الأهلي والنصر على حساب الوحدة الإماراتي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الآسيوي" يختار "حمدالله" و"غوميز" و"رومارينهو" كأفضل اللاعبين المؤثرين في دور الـ 16
سبق

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أربعة لاعبين وصفهم بالأكثر تأثيراً مع فرقهم في مباريات دور الـ 16 من المسابقة.

واختار الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي أربعة لاعبين كان منهم ثلاثة من الفرق السعودية وهم عبدالرزاق حمدالله من النصر والفرنسي بافيتمبي غوميز من الهلال والبرازيلي رومارينهو من الاتحاد.

وسيتقابل كل من الهلال مع الاتحاد والنصر مع السد في مباريات دور الـ 8 من المسابقة.

وكان الاتحاد قد تأهل على حساب ذوب آهن الإيراني والهلال على حساب الأهلي والنصر على حساب الوحدة الإماراتي.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
11:44 PM

"الآسيوي" يختار "حمدالله" و"غوميز" و"رومارينهو" كأفضل اللاعبين المؤثرين في دور الـ 16

عطفاً على مستوياتهم في مباريات دوري أبطال آسيا

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
107

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أربعة لاعبين وصفهم بالأكثر تأثيراً مع فرقهم في مباريات دور الـ 16 من المسابقة.

واختار الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي أربعة لاعبين كان منهم ثلاثة من الفرق السعودية وهم عبدالرزاق حمدالله من النصر والفرنسي بافيتمبي غوميز من الهلال والبرازيلي رومارينهو من الاتحاد.

وسيتقابل كل من الهلال مع الاتحاد والنصر مع السد في مباريات دور الـ 8 من المسابقة.

وكان الاتحاد قد تأهل على حساب ذوب آهن الإيراني والهلال على حساب الأهلي والنصر على حساب الوحدة الإماراتي.

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