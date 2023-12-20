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"قُبلة" تقدير من وزير الحرس الوطني لولي العهد تتصدر "تويتر"

نالت إعجاب المغردين ووصلت الترند

تصوير: بندر الجلعود

بقُبلة تقدير، نالت إعجاب المغردين؛ لتصعد للترند الأول في "تويتر"، طبع وزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر آل سعود، قُبلة على كف ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان؛ لتنال إعجاب المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المغرد فواز الشريف: "قُبلة حب وتقدير ووفاء، ‏ُقُبلة من سمو الأمير عبدالله بن بندر على اليد البيضاء، ‏يد المكرمات والعطاء. ‏قُبلة نهديها لسيدي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، مثَّلني ونيابة عن جيل من الأبناء. اللهم احفظهما بحفظك".

وأضاف سلطان بن عرار: "يستاهل الأمير عبدالله بن بندر هذه المنزلة. عرفته عن قرب، عملي، ذكي، قيادي، ومتواضع. حفظهم الله جميعًا، وأدام عزهم تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز".

ويقول عبدالرحمن معبرًا عن الصورة: "فخامة في العنوان والصورة، روح الأخوة ‏والمعنى الحقيقي لمكارم الأخلاق.. ‏هكذا هم ولاة أمرنا، أدامهم الله ‏فوق هام السُّحب".

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"قُبلة" تقدير من وزير الحرس الوطني لولي العهد تتصدر "تويتر"
سبق

تصوير: بندر الجلعود

بقُبلة تقدير، نالت إعجاب المغردين؛ لتصعد للترند الأول في "تويتر"، طبع وزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر آل سعود، قُبلة على كف ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان؛ لتنال إعجاب المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المغرد فواز الشريف: "قُبلة حب وتقدير ووفاء، ‏ُقُبلة من سمو الأمير عبدالله بن بندر على اليد البيضاء، ‏يد المكرمات والعطاء. ‏قُبلة نهديها لسيدي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، مثَّلني ونيابة عن جيل من الأبناء. اللهم احفظهما بحفظك".

وأضاف سلطان بن عرار: "يستاهل الأمير عبدالله بن بندر هذه المنزلة. عرفته عن قرب، عملي، ذكي، قيادي، ومتواضع. حفظهم الله جميعًا، وأدام عزهم تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز".

ويقول عبدالرحمن معبرًا عن الصورة: "فخامة في العنوان والصورة، روح الأخوة ‏والمعنى الحقيقي لمكارم الأخلاق.. ‏هكذا هم ولاة أمرنا، أدامهم الله ‏فوق هام السُّحب".

20 ديسمبر 2019 - 23 ربيع الآخر 1441
09:11 PM
اخر تعديل
20 ديسمبر 2019 - 23 ربيع الآخر 1441
10:05 PM

"قُبلة" تقدير من وزير الحرس الوطني لولي العهد تتصدر "تويتر"

نالت إعجاب المغردين ووصلت الترند

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
13
29,083

تصوير: بندر الجلعود

بقُبلة تقدير، نالت إعجاب المغردين؛ لتصعد للترند الأول في "تويتر"، طبع وزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر آل سعود، قُبلة على كف ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان؛ لتنال إعجاب المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المغرد فواز الشريف: "قُبلة حب وتقدير ووفاء، ‏ُقُبلة من سمو الأمير عبدالله بن بندر على اليد البيضاء، ‏يد المكرمات والعطاء. ‏قُبلة نهديها لسيدي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، مثَّلني ونيابة عن جيل من الأبناء. اللهم احفظهما بحفظك".

وأضاف سلطان بن عرار: "يستاهل الأمير عبدالله بن بندر هذه المنزلة. عرفته عن قرب، عملي، ذكي، قيادي، ومتواضع. حفظهم الله جميعًا، وأدام عزهم تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز".

ويقول عبدالرحمن معبرًا عن الصورة: "فخامة في العنوان والصورة، روح الأخوة ‏والمعنى الحقيقي لمكارم الأخلاق.. ‏هكذا هم ولاة أمرنا، أدامهم الله ‏فوق هام السُّحب".

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