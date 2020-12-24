روسيا تغرّم جوجل 87 مليون يورو على خلفية محتويات محظورة

في سياق سلسلة من العقوبات منذ العام الماضي تحت ذرائع متعددة

فرضت محكمة في موسكو غرامة على شركة جوجل التابعة لمجموعة "ألفابت"، بمبلغ وصل في مجمله إلى 87 مليون يورو، وذلك على خلفية محتويات محظورة.

وفي أغسطس الماضي، غرمت محكمة روسية شركة جوجل مبلغ 10.5 مليون روبل (142877 دولارا) "لانتهاكها القواعد الروسية الخاصة بالمحتوى المحظور".

وربط المراقبون بين هذا التطور والمواجهة الأوسع نطاقًا الجارية بين روسيا وشركات التكنولوجيا الكبرى.

ودأبت روسيا على تغريم شركات التواصل الاجتماعي الكبرى "لتقاعسها عن إزالة محتوى محظور"، وتسعى لإجبار شركات التكنولوجيا الأجنبية على فتح مقرات في البلاد.

وقالت محكمة تاجانسكي الجزئية في موسكو إن جوجل واجهت ثلاث غرامات إدارية تصل قيمتها إلى أربعة ملايين روبل و1.5 روبل وخمسة ملايين روبل.

وأكد متحدث باسم جوجل صحة فرضة الغرامتين الأوليين، دون أن يدلي بتعليقات إضافية.

واستهدفت روسيا جوجل بسلسلة من الغرامات الصغيرة في العام الماضي، بدواعي تتعلق بعدم حذف محتوى تعده موسكو غير قانوني، وكذلك التقاعس عن تخزين بيانات المستخدمين على أراضيها وليس في مقرات خارجية.