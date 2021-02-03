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"الصحة": تسجيل 306 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 290 خلال الـ24 ساعة الماضية

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8542.55 نقطة

بتداولات قيمتها 10 مليارات ريال لأكثر من 225 مليون سهم

‬أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 76.02 نقطة ليقفل عند مستوى 8542.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 225 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 14 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 177 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المصافي، بحر العرب، وام أي اس، والأندلس، والواحة، ومعادن الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات البحر الأحمر، وسوليدرتي تكافل، وأسمنت العربية، ومجموعة الحكير، وأليانز إس إف فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و6.26%.

وكانت أسهم شركات المصافي، والإنماء، وكيان السعودية، وبحر العرب، والبحر الأحمر هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وبحر العرب، وباعظيم، والراجحي، ووفرة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضاً 145.23 نقطة ليقفل عند مستوى 24922.01 نقطة، وبتداولات بلغت 45 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 415 ألف سهم تقاسمتها 1408 صفقات.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8542.55 نقطة
سبق

‬أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 76.02 نقطة ليقفل عند مستوى 8542.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 225 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 14 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 177 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المصافي، بحر العرب، وام أي اس، والأندلس، والواحة، ومعادن الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات البحر الأحمر، وسوليدرتي تكافل، وأسمنت العربية، ومجموعة الحكير، وأليانز إس إف فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و6.26%.

وكانت أسهم شركات المصافي، والإنماء، وكيان السعودية، وبحر العرب، والبحر الأحمر هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وبحر العرب، وباعظيم، والراجحي، ووفرة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضاً 145.23 نقطة ليقفل عند مستوى 24922.01 نقطة، وبتداولات بلغت 45 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 415 ألف سهم تقاسمتها 1408 صفقات.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
04:16 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8542.55 نقطة

بتداولات قيمتها 10 مليارات ريال لأكثر من 225 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 76.02 نقطة ليقفل عند مستوى 8542.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 225 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 14 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 177 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المصافي، بحر العرب، وام أي اس، والأندلس، والواحة، ومعادن الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات البحر الأحمر، وسوليدرتي تكافل، وأسمنت العربية، ومجموعة الحكير، وأليانز إس إف فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و6.26%.

وكانت أسهم شركات المصافي، والإنماء، وكيان السعودية، وبحر العرب، والبحر الأحمر هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وبحر العرب، وباعظيم، والراجحي، ووفرة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضاً 145.23 نقطة ليقفل عند مستوى 24922.01 نقطة، وبتداولات بلغت 45 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 415 ألف سهم تقاسمتها 1408 صفقات.

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