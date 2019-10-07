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مصر.. فصل 1070 معلماً ينتمون إلى "الإخوان"

بهدف حماية الطلاب ومستقبلهم

كشف وزير التربية والتعليم المصري الدكتور طارق شوقي، اليوم (الاثنين)، عن التصديق على فصل 1070 معلماً من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.

وقال "شوقي" خلال مؤتمر صحفي بديوان الوزارة بحضور قيادات وزارة التربية والتعليم: "إن فصل 1070 معلماً يعتبر نسبة صغيرة من مليون ونصف المليون معلم، والقرار يستهدف حماية أولادنا والحفاظ على مستقبلهم".


وأشار الوزير المصري إلى إصدار مجلة خاصة بالمعلمين، باسم "المعلم المصري"، تحت إشراف الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وأضاف أن المجلة تهدف إلى الحديث حول ما يدور عن المعلمين، والرد على الشائعات.

مصر وزارة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي الإخوان المسلمين

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مصر.. فصل 1070 معلماً ينتمون إلى "الإخوان"
سبق

كشف وزير التربية والتعليم المصري الدكتور طارق شوقي، اليوم (الاثنين)، عن التصديق على فصل 1070 معلماً من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.

وقال "شوقي" خلال مؤتمر صحفي بديوان الوزارة بحضور قيادات وزارة التربية والتعليم: "إن فصل 1070 معلماً يعتبر نسبة صغيرة من مليون ونصف المليون معلم، والقرار يستهدف حماية أولادنا والحفاظ على مستقبلهم".


وأشار الوزير المصري إلى إصدار مجلة خاصة بالمعلمين، باسم "المعلم المصري"، تحت إشراف الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وأضاف أن المجلة تهدف إلى الحديث حول ما يدور عن المعلمين، والرد على الشائعات.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
09:52 PM

مصر.. فصل 1070 معلماً ينتمون إلى "الإخوان"

بهدف حماية الطلاب ومستقبلهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف وزير التربية والتعليم المصري الدكتور طارق شوقي، اليوم (الاثنين)، عن التصديق على فصل 1070 معلماً من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.

وقال "شوقي" خلال مؤتمر صحفي بديوان الوزارة بحضور قيادات وزارة التربية والتعليم: "إن فصل 1070 معلماً يعتبر نسبة صغيرة من مليون ونصف المليون معلم، والقرار يستهدف حماية أولادنا والحفاظ على مستقبلهم".


وأشار الوزير المصري إلى إصدار مجلة خاصة بالمعلمين، باسم "المعلم المصري"، تحت إشراف الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وأضاف أن المجلة تهدف إلى الحديث حول ما يدور عن المعلمين، والرد على الشائعات.

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