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الصحة المصرية: تسجيل 54 حالة جديدة بفيروس "كورونا" ووفاة حالة واحدة

مجاهد: خروج 15 حالة من مستشفى العزل بينهم 4 أجانب و11 مصرياً

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، تسجيل 54 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووفاة حالة واحدة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية إلى 113 حالة.

وكشف المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 4 أجانب و11 مصرياً، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 95 حالة حتى اليوم.

وأوضح أن الـ54 حالة الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقاً، وحالة الوفاة لمواطن مصري يبلغ من العمر 63 عاماً من محافظة المنوفية.


وبين أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 456 حالة من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.

مصر وزارة الصحة والسكان المصرية فيروس كورونا الجديد

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الصحة المصرية: تسجيل 54 حالة جديدة بفيروس "كورونا" ووفاة حالة واحدة
سبق

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، تسجيل 54 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووفاة حالة واحدة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية إلى 113 حالة.

وكشف المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 4 أجانب و11 مصرياً، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 95 حالة حتى اليوم.

وأوضح أن الـ54 حالة الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقاً، وحالة الوفاة لمواطن مصري يبلغ من العمر 63 عاماً من محافظة المنوفية.


وبين أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 456 حالة من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.

26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
12:17 AM
اخر تعديل
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
02:24 AM

الصحة المصرية: تسجيل 54 حالة جديدة بفيروس "كورونا" ووفاة حالة واحدة

مجاهد: خروج 15 حالة من مستشفى العزل بينهم 4 أجانب و11 مصرياً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، تسجيل 54 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووفاة حالة واحدة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية إلى 113 حالة.

وكشف المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 4 أجانب و11 مصرياً، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 95 حالة حتى اليوم.

وأوضح أن الـ54 حالة الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقاً، وحالة الوفاة لمواطن مصري يبلغ من العمر 63 عاماً من محافظة المنوفية.


وبين أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 456 حالة من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.

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